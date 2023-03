”Permettetemi di condividere con voi una notizia cruciale”. Antonella Fiordelisi, la rivelazione choc sulla relazione con Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono goduti ogni singolo momento da quando entrambi hanno lasciato il GF Vip 7. Lui ha dovuto abbandonare prima del previsto a causa di una squalifica nel programma, mentre lei è stata eliminata al televoto a causa dell’influenza della madre. La madre aveva esortato i fan a non votarla, perché riteneva che la figlia stesse attraversando un momento difficile e voleva che la sua esperienza televisiva finisse in fretta.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ambiziosi e hanno grandi progetti per il futuro: è molto probabile che nel prossimo futuro sentiremo delle novità interessanti da parte loro.

A Casa Chi si è parlato di Nicole Murgia, per poi affrontare l’altra questione urgente: “Nella Casa gli ho spiegato che il suo comportamento mi ha fatto stare malissimo e non sono sicura di riuscire a perdonarlo e a riprenderlo. In capanna mi ha promesso che avrebbe fatto ammenda prendendo le distanze dalle persone che mi hanno trattato in modo così ingiusto”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno una grande visione del futuro dopo il periodo trascorso al GF Vip. Sono determinati a trasformare i loro sogni in realtà!

Antonella Fiordelisi ha chiesto ai giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri di fornire maggiori dettagli sul futuro suo e di Edoardo Donnamaria. Nonostante si conoscano e si amino solo da pochi mesi, il loro legame è così forte che stanno già progettando qualcosa di speciale che manderà in estasi tutti i Donnalisi.

Antonella è stata duramente criticata da Giulia Salemi nell’ultima puntata del GF Vip 7, con lei che ha dichiarato: “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15, quindi meglio non leggere i tweet. Andiamo avanti!”. Un attacco duro e ingiustificato nei confronti dell’ex vippona.