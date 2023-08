Pillola anti-cancro: un passo avanti nella lotta contro il tumore

Il sogno di sconfiggere il cancro potrebbe essere più vicino che mai grazie alla nuova pillola anti-cancro sviluppata dal City Hope di Los Angeles. Il farmaco, chiamato AOH1996, è in grado di uccidere tutte le cellule tumorali in laboratorio senza danneggiare i tessuti sani.

La pillola AOH1996 funziona attaccando una proteina chiamata PCNA, che è essenziale per la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali. Il farmaco è stato testato su modelli cellulari e animali con risultati molto promettenti. In uno studio su topi con tumore al seno, la pillola AOH1996 ha ridotto il tumore fino al 90% in soli 10 giorni.

La sperimentazione della pillola AOH1996 sull’uomo è appena iniziata. I primi test saranno condotti su 8 pazienti a cui verranno somministrate dosi sempre più grandi del farmaco. Durante la prima fase verrà valutata la tossicità della terapia sull’uomo. Poi, a seguire bisognerà tentare di individuare la giusta dose da somministrare e come il farmaco impatterà sulla qualità di vita dei pazienti.

Se i test sull’uomo saranno positivi, la pillola AOH1996 potrebbe essere disponibile sul mercato tra 7-8 anni. Questo farmaco potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro il cancro, offrendo una nuova speranza a milioni di persone.

I vantaggi della pillola AOH1996

La pillola AOH1996 presenta numerosi vantaggi rispetto alle terapie anti-cancro attualmente in uso. Innanzitutto, il farmaco è in grado di uccidere tutte le cellule tumorali, anche quelle resistenti alle terapie tradizionali. In secondo luogo, la pillola AOH1996 non danneggia i tessuti sani, riducendo così gli effetti indesiderati della terapia. Infine, il farmaco è molto facile da somministrare, basta assumere una pillola al giorno.

La pillola AOH1996 potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro il cancro, offrendo una nuova speranza a milioni di persone. I risultati dei test sull’uomo saranno fondamentali per determinare se questo farmaco può essere effettivamente utilizzato per curare il cancro.