Polemica sul corso motivazionale di Nikita Pelizon: “Non è a scopo di lucro”, ma costa 457 euro

Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip, si trova nuovamente al centro delle polemiche. Dopo aver rivendicato la paternità di un progetto di legge sui taxi gratuiti per chi ha bevuto troppo, discusso in un tavolo governativo, l’influencer propone ora un corso motivazionale a pagamento per i suoi follower.

Il corso motivazionale “Hunika Way”

Attraverso le sue storie su Instagram, Nikita Pelizon promuove un percorso di coaching online chiamato “Hunika Way”. Questo corso promette una rinascita personale e il raggiungimento dell’autostima. Nikita condivide la sua esperienza personale, passando dalla depressione all’autostima, e offre tecniche acquisite negli ultimi 7 anni. Nonostante affermi che il corso non sia a scopo di lucro, sono previste due tariffe: la prima a 97 euro per le prime 24 ore e successivamente a 247 euro, mentre la seconda, quella VIP, include anche una sessione one-to-one con la coach al costo di 457 euro (247 euro per i più veloci nelle prime 24 ore). Inoltre, offre a tutti i partecipanti uno sconto del 10% sul suo negozio online.

La polemica

La notizia del corso di Nikita Pelizon ha suscitato polemiche sul web in poche ore dalla sua pubblicazione. Molti utenti hanno criticato il fatto che l’influencer non abbia alcuna formazione o titolo per definirsi un mental coach. Alcuni commenti sui social media sottolineano l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati invece di seguire le indicazioni di chi non ha studiato in modo approfondito. L’opinione generale sembra essere che i soldi spesi per il corso potrebbero essere meglio investiti in terapie o consulenze da parte di veri professionisti. Inoltre, molti sollevano il problema dei seguaci di queste figure influenti e si interrogano sulle loro scelte.