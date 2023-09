Tir centra in pieno auto di operai: due morti e un ferito gravissimo

L’incidente

Un grave incidente stradale si è verificato lunedì pomeriggio sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari, nei pressi dello svincolo per Torre Spaccata, nel territorio di Fasano. Un tir ha centrato in pieno una Ford Fiesta ferma in un tratto della carreggiata dove c’è un restringimento della strada. Due tecnici di un’azienda che erano a bordo dell’auto hanno perso la vita, mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita.

Le vittime

Le vittime dell’incidente sono Domenico Paolo Catucci, 55 anni, di Gioia del Colle, e Angelo Rotondella, 50 anni, di Spinazzola. Entrambi erano tecnici di un’azienda che stava lavorando sulla statale.

Le cause dell’incidente

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Non è chiaro se la Ford Fiesta fosse accostata al ciglio della strada. L’autista del tir è illeso.

Le reazioni

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale Fillea Puglia, Ignazio Savino, hanno espresso il loro cordoglio per le vittime e hanno sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro. Inoltre, hanno chiesto che siano rispettate tutte le norme di sicurezza per tutelare la salute e la vita dei lavoratori.

L’incidente stradale di Fasano è un’altra tragica testimonianza della necessità di maggiori misure di sicurezza sulle strade italiane. La sicurezza sul lavoro è un tema centrale per la Cgil e per molte associazioni di impegno civile e sociale. È necessario fare tutto il possibile per prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza dei lavoratori.