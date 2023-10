Programmi Tv stasera lunedì 16 ottobre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stai cercando cosa vedere in TV questa sera? Ti diamo un’anteprima dei programmi televisivi in onda il 16 ottobre 2023. Scopri cosa offre la programmazione serale dei principali canali, divisa per categorie.

Film

Rai Due – 21:20

Charlie’s Angels L’agenzia investigativa Townsend ingaggia un gruppo di donne intelligenti ed audaci come spie. Un ingegnere informatico, Elena Houghlin, si rivolge a loro per aiuto.

Rai 4 – 21:20

Bastardi a Mano Armata Sergio Diotallevi, detenuto in Algeria, viene graziato in cambio del recupero di documenti da un’abitazione abbandonata.

Rai Movie – 21:10

Soldati a Cavallo Durante la guerra di Secessione, un gruppo di nordisti si infiltra in territorio confederato per sabotare un nodo ferroviario.

Italia 1 – 21:26

Attacco al Potere 2 Un complotto mira ad uccidere i capi di Stato più potenti del mondo, tra cui il presidente degli Stati Uniti.

Italia Uno – 21:27

The Foreigner Jackie Chan e Pierce Brosnan in un film d’azione basato su un romanzo. Un padre decide di farsi giustizia da solo dopo la morte della figlia.

Sky Cinema – 21:15

Rapito Nel 1858, Edgardo Mortara, un giovane ebreo, fu rapito dai soldati papali e cresciuto come cattolico.

Iris – 21:00

Sergente Rex La vera storia di Megan Leavey, giovane caporale della Marina, e il suo legame con un cane durante la guerra in Iraq.

Telefilm/Serie TV

Rai Uno – 21:25

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Imma si mette in aspettativa per aiutare Pietro, il principale sospettato in un caso di omicidio. Nel frattempo, Calogiuri continua la sua indagine segreta.

Rai 4 – 21:20

Fire Country Il detenuto Bode Donovan si unisce a un team di vigili del fuoco nella sua città natale, cercando di redimersi.

Attualità

Rai Tre – 21:20

Presadiretta Un reportage dall’Ucraina devastata dalla guerra, alla ricerca dei bambini rubati e deportati in Russia. L’organizzazione Save Ukraine si impegna a riportarli a casa.

Rete 4 – 21:30

Quarta Repubblica Nicola Porro conduce un programma di attualità, politica ed economia con ospiti speciali.

Scegli il programma che più ti interessa e goditi una serata di intrattenimento televisivo. Buona visione!