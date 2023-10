Scandalo in Liguria: Foto shock e accuse di cocaina nei festini con 30 uomini

Il mondo della politica e degli affari in Liguria è stato scosso dagli arresti recenti di Alessandro Cristilli, un architetto, e Christian Rosolani, un imprenditore, accusati di essere coinvolti in festini scandalo. I particolari di queste cene “particolari” stanno emergendo e gettano luce su incontri sconcertanti tra politici, uomini d’affari e escort.

Nuovi Dettagli Emergono

Dopo gli arresti di Cristilli e Rosolani, il quotidiano La Repubblica ha portato alla luce nuovi dettagli inquietanti. Sembrerebbe che queste feste si svolgessero nella casa di Albaro di un noto broker, che aveva legami con gli arrestati. L’inchiesta ha anche coinvolto Alessandro Piana, vicepresidente della Regione, anche se lui stesso non è sotto indagine. Secondo l’accusa, Piana avrebbe beneficiato di una serata organizzata da Cristilli, ma lui nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento.

Accuse di Prostituzione e Uso di Droga

Le accuse nel caso sono gravi. Si sostiene che Cristilli abbia favorito l’attività di prostituzione di due escort, pagate 400 euro ciascuna, a beneficio di Piana e di un notaio di Saronno di nome Piero Biglia, anch’esso non coinvolto nell’inchiesta. Il coinvolgimento di Piana ha scatenato polemiche e rabbia da parte del centrodestra ligure. La serata in questione risalirebbe al 1 marzo 2022.

Foto Shock e Nuovi Dettagli

Il materiale raccolto dall’inchiesta è scioccante. Le foto dei festini mostrano almeno 30 persone coinvolte. Il giudice che ha emesso l’ordinanza afferma che Cristilli spendeva soldi per escort e droga per amici e individui influenti per “motivazioni di utilità professionale”. Emergono dettagli sull’uso di cocaina e giochi erotici obbligatori durante queste feste. Due escort coinvolte nelle serate hanno testimoniato, identificando almeno cinque partecipanti. Tuttavia, sembra che la lista possa essere molto più lunga, coinvolgendo almeno trenta uomini.

Questo scandalo continua a svilupparsi, e potrebbe avere conseguenze significative per il panorama politico e sociale della Liguria. Restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.