Ornella Vanoni svela il suo segreto: “Senza mutande per sentirmi libera

Una presenza vibrante nel mondo dello spettacolo

Ornella Vanoni, ospite dell’ultima puntata di Belve, ha condiviso con la conduttrice Francesca Fagnani alcuni momenti salienti e aspetti privati della sua vita passata.

Ornella Vanoni: un’intervista senza filtri

Ornella Vanoni, 88 anni, ha partecipato alla puntata di Belve del 21 marzo. L’intervista è iniziata con la classica domanda di Francesca Fagnani: “Che belva si sente?”. La cantante ha risposto in modo vivace e originale: “Un cane, un cavallo, ma amo molto la mucca, per quell’odore di erba, di cacca, di terra”, provocando l’ilarità della conduttrice e del pubblico.

Un aneddoto audace dalla gioventù di Ornella

Tra i vari racconti sulla sua vita, uno in particolare ha attirato l’attenzione: la Vanoni ha rivelato che in passato era solita girare senza mutande. Senza alcun imbarazzo, la cantante ha spiegato il motivo di questa scelta: “Ma tanti anni fa. In casa stavo sempre con le mutande. Ci fu un periodo in cui ne avevo due, una bianca e una nera, a volte le mettevo insieme. Poi la sera uscivo, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro senza mutande, ma perché bisogna averle per forza?”.

Amore per le canne, Gino Paoli e confessioni sentimentali

Oltre a questo aneddoto audace, Vanoni ha parlato del suo amore per le canne e per Gino Paoli. Ha anche confessato di aver fatto soffrire molte donne nel corso della sua vita: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. A me però il sesso femminile non interessa molto, infatti ho le ho fatte soffrire. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava“.