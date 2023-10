Programmi Tv stasera martedì 17 ottobre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 17 ottobre 2023? In questa guida ai programmi TV della serata, vi forniremo una panoramica dei principali film e programmi in onda sui canali principali. Dividiamo la serata in sezioni tematiche per rendere la vostra consultazione più agevole.

FILM

Rai 4 – Run (21.22)

Stasera su Rai 4 potrete seguire “Run” alle 21.22. Il film narra la storia di una ragazza adolescente disabile che vive con una madre dal comportamento inquietante. Quest’ultima controlla ogni sua mossa, portando la ragazza a mettere in discussione il loro rapporto.

Rai Movie – Captive State (21.10)

Su Rai Movie, alle 21.10, potrete immergervi in “Captive State”. La trama si svolge in una Chicago sotto l’occupazione aliena, dove Gabriel ritrova il fratello creduto morto e si unisce alla resistenza contro gli extraterrestri noti come “Legislatori”.

Canale 5 – Ghost – Fantasma (21.31)

Canale 5 presenta “Ghost – Fantasma” alle 21.31. La storia segue Sam, ucciso da un amico, che diventa un fantasma e cerca giustizia tramite una medium, con il ritorno di fiamma tra lui e Molly.

Sky Cinema – Beast (21.15)

Su Sky Cinema, alle 21.15, “Beast” vi porterà nella savana sudafricana, dove un padre e le sue due figlie adolescenti sono braccati da un leone desideroso di dimostrare il suo dominio sul territorio.

Iris – Il pistolero (21)

Su Iris, alle 21, potrete seguire “Il pistolero”, la storia di un pistolero anziano che decide di stabilirsi in una piccola cittadina di Carson City, aspettando la morte e affrontando i nemici.

ATTUALITÀ

Rai Tre – Avanti Popolo (21.20)

Su Rai Tre, alle 21.20, “Avanti Popolo” tratta la tragica guerra tra Israele e Hamas, con discussioni in diretta e temi come il rapporto dei giovani con il sesso, il porno online, la violenza e il reddito di cittadinanza.

Italia 1 – Le Iene

“Italia 1 presenta ‘Le Iene'”, con interviste e inchieste di cronaca, condotte da Veronica Gentili e Max Angioni.

Rete 4 – È sempre cartabianca (21.25)

Su Rete 4, alle 21.25, “È sempre cartabianca” offre un talk di attualità e politica, con approfondimenti e commenti dagli ospiti, condotto da Bianca Berlinguer.

INTRATTENIMENTO

Rai Due – Belve (21.20)

Su Rai Due, alle 21.20, “Belve” vede Francesca Fagnani confrontarsi con personaggi noti, pronti a raccontarsi senza filtri e a rispondere alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

SPORT

Rai Uno – Inghilterra – Italia (20.30)

Su Rai Uno, alle 20.30, potrete seguire la sesta partita di qualificazione a EURO 2024 a Berlino, dove si decideranno i destini della Nazionale italiana.

Questa è la programmazione televisiva per la serata del 17 ottobre 2023. Speriamo che questa guida vi aiuti a pianificare la vostra serata davanti alla TV. Buona visione!