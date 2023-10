Programmi Tv Stasera mercoledì 11 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

Se stai cercando la programmazione televisiva per la serata di Mercoledì 11 ottobre 2023, sei nel posto giusto. Per rendere la tua consultazione più agevole, abbiamo organizzato i programmi in sezioni tematiche. Ecco cosa ti aspetta questa sera sui principali canali televisivi in chiaro e non.

Film

Rai Due – 21:20 – The Reunion

La serata inizia su Rai Due con “The Reunion”. Francis viene rapito, e Fanny confessa a Thomas la sua complicità con Vinca nel ricattare Richard. Nel frattempo, Maxime è sotto pressione per il debito del padre, e Ahmed muore, con Fanny come principale indiziata.

Rai 4 – 21:20 – Un uomo sopra la legge

Rai 4 presenta “Un uomo sopra la legge”. Jim, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un momento difficile. La sua vita viene ulteriormente disturbata dall’arrivo inaspettato di due immigrati clandestini: una madre con il suo piccolo figlio, in fuga da un brutale cartello messicano.

Rai Movie – 21:10 – Rachel

A Rai Movie, alle 21:10, potrai seguire “Rachel”. La storia è ambientata in Cornovaglia nei primi anni 800. Il giovane orfano Philip vorrebbe vendicarsi della cugina Rachel, convinto che ella sia responsabile della morte del proprio tutore.

Italia 1 – 21:26 – Terminator – Destino oscuro

Italia 1 presenta “Terminator – Destino oscuro”. Siamo nel 2020 a Città del Messico, dove una giovane operaia di nome Daniella è il bersaglio di un terminator inviato dal futuro. Ad aiutarla c’è anche una matura Sarah Connor.

Sky Cinema – 21:15 – World Invasion

Su Sky Cinema, alle 21:15, potrai seguire “World Invasion”. Una serie di astronavi viene lanciata sulla Terra da alieni che desiderano invaderla. Il sergente Nantz, marine di lungo corso, viene messo agli ordini di un giovane ed inesperto tenente per evacuare un gruppo di civili.

Iris – 21:00 – La recluta

Su Iris, alle 21:00, potrai vedere “La recluta”. A Los Angeles, Strom, in collaborazione con l’amante, controlla il prosperoso traffico di auto di gran marca rubate e poi riciclate.

Serie TV/Telefilm

Rai Uno – 21:20 – Morgane – Detective geniale

Su Rai Uno, alle 21:20, non perdere “Morgane – Detective geniale”. Morgane si finge una wedding planner per scoprire chi ha ucciso un uomo travestito da coniglio e per racimolare la somma necessaria a salvare suo padre dalle mani degli strozzini. Il primo appuntamento con Karadec lascia a desiderare.

Canale 5 – 21:29 – Anima gemella

Su Canale 5, alle 21:29, potrai seguire “Anima gemella”. Carlo è un medico che ha perso l’amata moglie Adele. L’incontro con la sedicente medium Nina lo spingerà ad indagare sulla morte della moglie.

Attualità

Rai Tre – 21:20 – Chi l’ha visto?

Rai Tre, alle 21:20, presenta “Chi l’ha visto?”. L’appello disperato della mamma di Kata a quattro mesi esatti dalla sua scomparsa. Forse una donna ha visto il momento del rapimento: immagini e dichiarazioni esclusive a “Chi l’ha Visto”. Inoltre, la misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, la donna benestante che viveva a Parma con il compagno, con testimonianze e documenti inediti. E ancora, in diretta da Rimini, l’inchiesta sulla morte di Pierina. Il figlio della vittima non è stato investito ma massacrato di botte? Un responsabile per entrambi i gravissimi episodi? E, come sempre, appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro

Su Rete 4, alle 21:30, torna “Fuori dal coro”. Gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Speriamo che questa guida ti aiuti a pianificare la tua serata televisiva. Buona visione!