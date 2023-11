Programmi Tv stasera mercoledì 22 novembre 2023: Film live su Rai, Mediaset e Sky

Cosa offre la TV questa sera?

Se stai cercando cosa guardare in TV il mercoledì 22 novembre 2023, sei nel posto giusto. Ecco una guida ai programmi televisivi serali dei principali canali TV in chiaro e non. Abbiamo diviso la programmazione in diverse categorie per rendere più semplice la tua scelta.

Film

Rai 4 – 21.20: L’evocazione – The Conjuring – Una famiglia si trasferisce in una nuova casa, ma iniziano a verificarsi eventi paranormali. Si rivolgono a demonologi per svelare la presenza maligna.

Rai Movie – 21.10: Irma la dolce – La storia di Irma, una prostituta parigina coinvolta in una situazione complicata con un cliente.

Italia 1 – 21.26: Stolen – Un ladro tradito cerca di recuperare il bottino dopo aver scontato otto anni di prigione.

Sky Cinema – 21.15: Assassin – Una società militare privata inventa un microchip che consente a un agente di abitare il corpo di un'altra persona per missioni segrete.

Assassin – Una società militare privata inventa un microchip che consente a un agente di abitare il corpo di un’altra persona per missioni segrete. Iris – 21.00: Scommessa con la morte – Uno psicotico appassionato di cinema e un mafioso in carcere creano complicazioni per l’ispettore Callaghan.

Serie TV/Telefilm

Rai Due – 21.20: Noi siamo leggenda – Massimo assiste alla morte di sua madre e scopre un potere straordinario nei momenti di rabbia.

Attualità

Rai Tre – 21.20: Chi l’ha visto? – Federica Sciarelli ripercorre casi di cronaca, incluso l’omicidio di Filippo in Germania e il caso di Pierina Paganelli. La puntata include testimonianze, documenti e video.

Intrattenimento

Rai Uno – 21.30: Noi e… – Una serata charity per raccogliere fondi a sostegno dell’Unicef, con ospiti VIP, performance e musica. Conducono Mara Venier e Loretta Goggi.

Canale 5 – 21.15: Io canto Generation – Gerry Scotti guida il talent show dedicato ai giovani artisti, divisi in sei squadre capitanate da celebrità della musica.

Scegli tra una varietà di opzioni televisive questa sera e goditi una serata di intrattenimento, film, o notizie fresche. Buona visione!