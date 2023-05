Programmi Tv Stasera mercoledì oggi 10 maggio 2023: Film live da non perdere

Guida ai programmi televisivi di stasera lunedì 8 maggio 2023

Sei alla ricerca di qualcosa di interessante da guardare stasera in TV? Ecco la guida ai programmi televisivi di oggi, lunedì 8 maggio 2023, che ti aiuterà a scegliere tra una vasta gamma di opzioni.

Canali Rai

Su Raiuno, alle 21.30, potrai seguire l’ultimo episodio della fiction Un passo dal cielo 7. Questa sera, nel titolo dell’episodio “L’ultima verità”, tutti i segreti vengono finalmente rivelati, e Manuela (Giusy Buscemi) può finalmente far avere giustizia a Gregorio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci analizza in modo approfondito temi come il Piano nazionale per far fronte alla crescente carenza idrica, l’eterna emergenza rifiuti a Roma e gli errori commessi dal governo Conte nella prima fase della pandemia di Covid-19.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, potrai seguire Quarta Repubblica, la trasmissione ideata e condotta da Nicola Porro, che fornisce un quadro sempre attuale della situazione italiana e internazionale, con una particolare attenzione al lavoro di Giorgia Meloni.

Su Canale 5, alle 21.20, sarà trasmesso il reality L’Isola dei famosi, dove potrai vedere Cristina Scuccia e altri concorrenti vivere insieme e affrontare sfide emozionanti.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Ultima puntata per il programma di Roberto Giacobbo. La serata si apre in Sardegna per parlare delle coincidenze che hanno portato alla nascita dell’umanità. Si torna poi in Egitto, per parlare della Sfinge: forse a Giza ne esiste un’altra. Infine scopriamo i segreti della Villa di Corliano a San Giuliano Terme.

Su La7, alle 20.35, potrai seguire Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber che affronta temi di attualità con ospiti e dibattiti interessanti.

Su Nove, alle 21.25, potrai goderti il comedy show Only Fun – Comico Show, condotto da Elettra Lamborghini.

Su Real Time, alle 21.20, potrai vedere il docu-reality La clinica della pelle, dove la dottoressa Emma Craythorne aiuta le persone a risolvere i loro problemi di pelle.

I film di questa sera

Se sei un appassionato di film, avrai molte opzioni tra cui scegliere stasera. Su Rai 4 alle 21.20 potrai vedere il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler.

Su Rai 5, alle 21.15, potrai goderti il film commedia del 2015, di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, Asino vola, con Francesco Tramontana.