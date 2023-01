Programmi Tv Stasera oggi 11 gennaio 2023: Film live guida e palinsesto

Questa sera, mercoledì 11 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà il programma di Alberto Angela, Meraviglie – Stelle d’Europa. Rete 4 trasmetterà il programma di attualità Controcorrente Prima serata con Veronica Gentili. Su Raidue andrà in onda la nuova stagione della fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Infine, Canale 5 trasmetterà la partita di Coppa Italia di calcio tra Milan e Torino.

Questo mercoledì 11 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.25 per seguire il finale di Meraviglie – Stelle d’Europa, l’ultima edizione del programma di Alberto Angela. Il viaggio di questa sera inizia in Andalusia e porta i telespettatori attraverso Cordova, Granada e Siviglia, per poi tornare in Italia alla scoperta di Palermo. La destinazione finale è Praga, dove Angela incontra Rocìo Munoz Morales, Eleonora Abbagnato e Carlo Verdone.

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per vedere La porta rossa 3. Sono passati tre anni dalla partenza di Vanessa, lasciando Cagliostro (Lino Guanciale) in uno stato di limbo. Durante un evento, un blackout provoca uno scompiglio e Cagliostro assiste a un incidente mortale che coinvolge una persona che conosce. Gli strani eventi che si sono verificati durante il blackout lasciano Anna bloccata a Trieste proprio quando stava per trasferirsi a Siena per diventare giudice. La donna intuisce il coinvolgimento di Cagliostro nel misterioso incidente d’auto e comincia a credere che possa trattarsi di un omicidio.

Alle 21.20 su Raitre torna, dopo due settimane di pausa, il programma d’inchiesta condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Con documenti e testimonianze esclusive, il programma parlerà della scomparsa di Greta Spreafico, la cantante di Erba (Como) sparita il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo). La Procura sta indagando sul caso come possibile rapimento.

Alle 21.15 su Rai 5, Art Night – “Le stanze dell’arte” sarà presentato da Neri Marcorè. Il documentario esplorerà il legame tra arte visiva e movimento, concentrandosi sulle opere della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e sulla performance creata dal coreografo Diego Tortelli.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per il servizio di Controcorrente Primetime sull’attualità. Dopo una breve pausa, Veronica Gentili riprende il suo ruolo di conduttrice e parlerà dei temi più scottanti dell’attualità, ipotizzando le sfide che il governo dovrà affrontare nel nuovo anno.

Canale 5 trasmetterà la partita di Coppa Italia di calcio tra Milan e Torino alle 21. Lo stadio Meazza ospiterà un’altra partita degli ottavi di finale di Coppa Italia a sole 24 ore dalla sfida tra Inter e Parma. I campioni d’Italia in carica, allenati da Stefano Pioli, affronteranno i Granata di Ivan Juric.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per il programma di attualità Atlantis Files. Condotto da Andrea Purgatori, il programma esplora i misteri dell’antichità e i grandi eventi del presente. Purgatori, giornalista romano, ha pubblicato nel 2019 il suo romanzo d’esordio, Quattro piccole ostriche.

Alle 21.20 su Real Time inizierà la seconda stagione del reality show Drag Race Italia condotto da Tommaso Zorzi. Dieci nuove Drag Queen entreranno nella Werkroom per sfidarsi in varie prove per decidere chi avanzerà nella competizione. Il giudice speciale di questa puntata è Patty Pravo.

Mercoledì 11 gennaio 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.10 su Rai Movie verrà proiettato il film commedia del 2017 L’amore secondo Isabelle, con Juliette Binoche. Ambientato a Parigi, il film segue la storia di Isabelle, una pittrice cinquantenne divorziata con una figlia di 10 anni, che è alla costante ricerca del partner perfetto, ma trova solo delusioni.

Alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda il film commedia del 1992 Mamma, ho perso l’aereo – Mi sono smarrito a New York di Chris Columbus. La famiglia McCallister è in viaggio verso Miami, in Florida, per le vacanze di Natale, ma Kevin (Macaulay Culkin) sale per errore sull’aereo sbagliato e finisce a New York. Ben presto incontra gli evasi Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), con i quali ha una certa familiarità.

Alle 21.25 su Nove, il film commedia del 2015 di Marco Ponti, Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, racconta la storia di Ninella e Mimì che non hanno potuto sposarsi per volontà della famiglia. Ora i loro figli, Chiara e Damiano, hanno scelto di sposarsi.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film horror del 2000 Blade II, diretto da Guillermo Del Toro e interpretato da Wesley Snipes e Kris Kristofferson. Nel film, Blade, un mezzo uomo e mezzo vampiro, è costretto a unire le forze con altre creature della notte per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di minacciosi mutanti.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico del 2019 di Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, ambientato negli anni Cinquanta. Il film segue Lionel, un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che intraprende un’indagine dopo l’omicidio del suo unico amico. Tuttavia, si ritrova ben presto ad affrontare la corruzione e il crimine.

Alle 21.10 su La 5, gli spettatori potranno godersi il film commedia del 1999 Notting Hill di Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts. La trama segue la storia di William Thacker, un timido libraio londinese, che incontra la famosa attrice hollywoodiana Anna Scott e sviluppa con lei un legame sentimentale.

Questa sera, mercoledì 11 gennaio 2023, gli spettatori potranno godersi i film su Sky.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film drammatico City of Lies – L’ora della verità (2019) di Brad Furman, con Johnny Depp, alle 21.15. Il film segue la storia dell’ex detective Poole e di un giornalista che cercano di scoprire la verità dietro le misteriose morti dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur e il potenziale coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family, verrà proposto il film commedia di Alessandro Siani del 2021, Chi ha incastrato Babbo Natale?, con Christian De Sica. Fastway, una grande azienda di consegne, cerca di mettere fuori gioco il suo unico concorrente, Babbo Natale. Per farlo, hanno corrotto il capo degli elfi e infiltrato il truffatore Genny Catalano nella magica fabbrica.

Sky Cinema Action propone alle 21.00 il film di guerra del 2016 di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield, che racconta la storia di Desmond T. Doss, medico americano e obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò decine di soldati senza mai sparare un colpo.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense, gli spettatori potranno vedere il film thriller del 2018 di Daniel Alfredson, Intrigue: Morte di uno scrittore, interpretato da Benno Furmann. Il film segue David, incaricato di tradurre l’ultimo romanzo di Rein. Tuttavia, alla morte di Rein, David deve indagare sul motivo per cui lo scrittore non voleva che l’opera fosse pubblicata nella sua forma originale.

Programmi TV su Rai 5

13.30 L’ATTIMO FUGGENTE

14.00 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

16.00 MEDEA

17.30 MUSICA DA CAMERA CON VISTA

18.40 DAVID HOCKNEY, L’EREDITÀ RITROVATA

19.35 ART NIGHT

20.25 THE SENSE OF BEAUTY

21.15 ART NIGHT

22.15 QUEEN ROCK THE WORLD

23.15 ROCK LEGENDS

24.00 PAUL BUTTERFIELD – SUONARE CON IL CUORE

Programmi TV su Rai Premium

12.15 UN CICLONE IN CONVENTO

14.00 SORELLE

16.05 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

17.35 CUORI

19.25 IL COMMISSARIO MANARA

21.20 TALI E QUALI

24.00 NEI TUOI PANNI

1.00 UN CICLONE IN CONVENTO

Programmi TV su Real Time

10.30 CASA SU MISURA

12.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

14.20 ABITO DA SPOSA CERCASI

19.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 DRAG RACE ITALIA

0.55 LA CLINICA DELLA PELLE

Programmi Tv su Giallo

10.55 I MISTERI DI BROKENWOOD

12.55 MISS FISHER – DELITTI E MISTERI

15.10 L’ISPETTORE BARNABY

17.10 I MISTERI DI BROKENWOOD

19.10 I MISTERI DI MURDOCH

21.10 OMICIDI A SANDHAMN

23.10 ASTRID ET RAPHAELLE

Programmi Tv su Top Crime

12.15 CSI: MIAMI

14.00 PERSON OF INTEREST

15.50 THE CLOSER

17.35 HAMBURG DISTRETTO 21

19.20 PERSON OF INTEREST

21.10 FBI: MOST WANTED

23.00 CSI: MIAMI

Programmi TV su Rai Gulp

18.15 TOM SAWYER

18.40 LUCAS ETC.

18.45 GRANI DI PEPE

19.10 CRUSH – LA STORIA DI STELLA

19.35 ZORRO LA LEGGENDA Car.

20.00 ROBIN HOOD Cartoni

20.15 AVENGERS – BLACK PANTHER

20.40 SPIDER-MAN

21.05 UN MEDICO IN FAMIGLIA

Programmi TV su Rai YoYo

18.00 HELLO YOYO

18.30 I PUFFI

18.55 MILO

19.15 PJ MASKS

19.35 TOPOLINO E LA CASA…

20.05 MIRA ROYAL DETECTIVE

20.25 BLUEY

20.55 I PUFFI

21.15 PINOCCHIO & FRIENDS