Programmi Tv Stasera oggi 16 gennaio 2023: Film live da non perdere

Su Raiuno, la fiction ‘Il nostro generale’ con Sergio Castellitto. Su Rete 4, l’attualità con ‘Quarta Repubblica’, programma condotto da Nicola Porro. Per la serata di lunedì 16 gennaio 2023, su Raidue, il reality ‘Boss in incognito’ con Max Giusti. Su Canale 5, il reality ‘Grande Fratello Vip’.

Questa sera, lunedì 16 gennaio 2023, Rai sarà in televisione.

Raiuno will be airing a two-part fiction series entitled “Il nostro generale” at 9:25 pm. The first episode is titled “La rivincita” and follows the men of Dalla Chiesa (Sergio Castellitto) as they uncover the archives of the Br and the papers of the Moro memorial in Milan. The general is then accused of hiding some of the documents. As the attacks increase, Dalla Chiesa prepares a blitz. The second episode is titled “Il terrorista e il generale” and follows Patrizio Peci’s escape from the first blitz in February 1980 and his subsequent arrest. Dalla Chiesa convinces Peci to cooperate and obtains the address of three lairs. Later, the general meets a young Red Cross nurse, Emanuela Setti Carraro.

Alle 21.20, su Raidue, ci sarà il secondo appuntamento della nuova edizione di Boss in incognito, condotto da Max Giusti. Questa sera, Riccardo Pezzali, Presidente di Profunghi, azienda che commercializza svariate tipologie di funghi coltivati da quattro generazioni, lavorerà insieme ai suoi dipendenti per una settimana.

Su Raitre, alle 21.20, offre una trasmissione di attualità con Report. Sigfrido Ranucci continua a fornire informazioni dettagliate su politica, economia e società. Tra gli inviati c’è Lucia Paternesi, che ha recentemente prodotto il servizio “La buona scuola” incentrato sul sistema scolastico della Finlandia, dove non ci sono compiti in classe, interrogazioni o esami.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4 alle 21.20, Quarta Repubblica offre un’aggiornata panoramica sul mondo politico italiano. Il programma ideato e condotto da Nicola Porro fornisce un viaggio esaustivo nei corridoi della politica per esaminare lo stato attuale dell’esecutivo di Giorgia Meloni e dell’opposizione.

Questa sera alle 21.20 su Canale 5, il reality show Grande Fratello Vip continua nella Casa di Cinecittà, sorvegliata 24 ore su 24 dalle telecamere. La diretta è trasmessa su Mediaset Extra, con gli autori sempre alla ricerca di spunti da approfondire nella puntata di prima serata del lunedì. Orietta Berti sarà presente in studio come opinionista.

Su Real Time alle 21.20, il docu-reality Vite al limite: e poi è andato in onda. Dopo la tragica scomparsa del fratello, Robin e suo nipote Garrett hanno preso la decisione di impegnarsi per raggiungere un peso forma sano. Dopo quasi quattro anni, Robin ha perso 115 chili mentre Garrett ben 153.

Questa sera lunedì 16 gennaio 2023 ci sono dei film in programmazione.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2015, Banana, diretto da Andrea Jublin, presenta Marco Todisco, Camilla Filippi, e Anna Bonaiuto. La storia segue Giovanni, soprannominato “Banana”, un ragazzo di 14 anni che ama il calcio e ha una cotta per la compagna di classe Jessica. La sua innocenza si scontra con il cinismo e la disillusione degli adulti.

Rai Movie, at 21.10, will be airing the 1958 western film, Bravados, directed by Henry King and featuring Gregory Peck and Joan Collins. Jim Douglas believes he has identified the four desperados who killed his wife and tracks them down, killing them mercilessly. However, he later discovers he has killed the wrong people.

Su Italia 1 alle 21.20, Fast & Furious 6 del 2012 diretto da Justin Lin, con protagonista Vin Diesel. Dopo aver portato a termine una rapina a Rio, Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker) e il resto della squadra si sono divisi, ma l’incapacità di tornare a casa e una vita in fuga hanno lasciato una mancanza nelle loro esistenze. La richiesta di aiuto dell’agente Hobbs (Dwayne Johnson) porta il team di nuovo in azione.

Questa sera, su La7 alle 21.15, potrete vedere Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, un film fantastico del 2013 diretto da Peter Jackson con Martin Freeman. Il protagonista Bilbo Baggins e i tredici nani intraprendono un viaggio verso Est per raggiungere la Montagna Sacra, dove devono affrontare la minaccia più grande: il drago Smaug.

A Tv8, alle 21.30, il pubblico potrà godersi il film biografico del 2021 di J. Sjogren, Zlatan, con Granit Rushiti. La pellicola racconta la storia di crescita e trasformazione del calciatore svedese, la cui eccezionale abilità lo ha portato ai vertici del calcio internazionale, giocando per squadre come l’Ajax e il Milan.

Il Novembre 2009, alle 21:25, il film commedia di Fausto Brizzi, Ex, con Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, e Claudio Bisio è stato rilasciato. Tra la stagione di Natale e San Valentino, alcune coppie entrano in crisi, tra cui Caterina e Filippo che desiderano divorziare, e Paolo minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Iris / La5 / Cine34

Su Iris alle 21.00, Race – Il colore della vittoria, un film drammatico del 2016 diretto da Stephen Hopkins con Stephan James, racconta la vera storia di Jesse Owens, un atleta afroamericano che ha vinto quattro medaglie d’oro ai controversi Giochi Olimpici del 1936 a Berlino.

Su La 5 alle 21.10, The Choice – La scelta, un film drammatico del 2016 diretto da Ross Katz con Benjamin Walker e Teresa Palmer, sarà trasmesso. Gabby, che ha una relazione da anni, decide di trasferirsi accanto a Travis, noto per le sue frequenti relazioni. Dopo un inizio difficile, i due sviluppano una relazione profonda.

Alle 21.00 presso Cine34, il film commedia del 2015, Belli di papà, diretto da Guido Chiesa e interpretato da Diego Abatantuono e Matilde Gioli, verrà proiettato. Il vedovo Vincenzo, un imprenditore di successo, decide di simulare il fallimento della sua azienda al fine di incoraggiare i suoi figli a sperimentare una nuova esperienza: lavorare per vivere.

Questa sera, lunedì 16 gennaio 2023, Sky trasmetterà diversi film.

Sky Cinema Uno presenterà alle 21.15 il film giallo del 2023, I delitti del Barlume – Resort Paradiso, con Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, un barista con talento investigativo in una cittadina toscana. Accanto a lui, Lucia Mascino interpreterà il commissario Vittoria Fusco.

Sky Cinema Due is hosting the 2016 comedy film, L’ora più bella, directed by Lone Scherfig and starring Gemma Arterton and Sam Claflin at 9:15pm. Set during the Second World War, Catrin Cole takes on a job as a scriptwriter for a propaganda film. She must face prejudice, bombings, and the whims of actors in order to succeed.

Don’t miss the classic 1982 Steven Spielberg film, E.T. The Extra-Terrestrial, starring Henry Thomas, at 9PM on Sky Cinema Family. The story follows a small extraterrestrial who is stranded on Earth and is adopted by three siblings who try to help him return to his home planet.

Su Sky Cinema Action alle 21.00, la pellicola d’azione del 2018 diretta da Stefano Sollima, Soldado, con Josh Brolin e Benicio Del Toro. I cartelli della droga messicani iniziano a fornire aiuto ai terroristi per entrare negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick si impegnano al massimo per fermare i criminali.