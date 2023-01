Programmi Tv Stasera oggi 18 gennaio 2023: Film live guida e palinsesto

Questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023, Raidue trasmetterà la fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Rete 4 trasmette Controcorrente Prima serata, condotto da Veronica Gentili.

Questo mercoledì 18 gennaio 2023, la Rai trasmetterà la programmazione della serata.

Alle 21.20 su Raidue, i telespettatori potranno assistere ad altri due episodi della fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Cagliostro (Lino Guanciale) sta pensando di parlare della visione avuta con Vanessa, ma gli manca il coraggio di farlo. Inoltre, un black bloc, arrestato per vandalismo durante il black out, ammette a Paoletto di essere stato arruolato con altri ragazzi per provocare i disordini. Nel frattempo, Anna indaga sul Centro Studi e sul misterioso professor Braida, mentre Vanessa si trova di fronte a una decisione difficile: per proteggere il Centro e la comunità di cui ha scelto di far parte, deve mettersi contro Cagliostro e la loro amicizia, approfittando delle sue responsabilità.

Alle 21.20 su Raitre, Federica Sciarelli conduce la seconda puntata del programma d’inchiesta Chi l’ha visto? Quest’anno si parlerà di Liliana Resinovich, il cui corpo è stato ritrovato più di un anno fa. Il fratello Sergio non crede che si sia suicidata e sostiene che sia stata aggredita prima della morte.

Alle 21.15, Rai 5 presenta Art Night, condotto da Neri Marcorè, con il documentario di Francesca Molteni dedicato allo stimato Renzo Piano Building Workshop. Questo team di esperti è noto per il suo approccio innovativo all’architettura e per i suoi progetti lungimiranti.

Questa sera alle 21.20 su Rete 4, Veronica Gentili condurrà Controcorrente Primetime, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia e Lazio (12 e 13 febbraio), del conflitto in corso in Ucraina e delle difficoltà economiche degli italiani.

Alle 20.00 su Canale 5 si assegnerà la Supercoppa italiana allo Stadio King Fahd di Riyadh, in Arabia Saudita. A contendersi il trofeo saranno i rossoneri, allenati da Stefano Pioli, e i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, vincitori della Coppa Italia nella scorsa stagione.

Alle 21.15 su La7, il programma di Andrea Purgatori, Atlantis Files, ha conquistato i telespettatori appassionati di storia. Il programma esplora temi del passato e del presente attraverso immagini esclusive, filmati d’epoca e interviste.

Alle 21.20 su Real Time, i telespettatori possono sintonizzarsi per seguire il reality show Drag Race Italia. Dopo la sfida di cucito e recitazione, è in programma lo Snatch Game, in cui i partecipanti hanno il compito di impersonare un personaggio famoso. Chi sarà il più convincente? A giudicare le esibizioni sarà l’ospite speciale della puntata, Sandra Milo.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda il film drammatico di Andrew e Jon Erwin del 2020, Quello che mi lasci di te, con KJ Apa e Britt Robertson. Il film è ispirato alla storia reale di Jeremy Camp (KJ Apa), una figura di spicco nella scena della “musica cristiana” americana. Al college, incontra Melissa (Britt Robertson) e i due si innamorano. Nonostante la grave malattia di Melissa, la coppia decide di sposarsi e di affrontare insieme la sfida.

Alle 21.10 su Rai Movie andrà in onda Il nemico alle porte, film di guerra del 2000 diretto da Jean-Jacques Annaud. Il film, interpretato da Jude Law e Joseph Fiennes, è ambientato a Stalingrado nel 1942. Durante l’intenso assedio della città, l’abile cecchino Vassili viene esaltato dalla propaganda di guerra sovietica.

Alle 21.25 sul Nove va in onda il film drammatico Il vento del perdono (2004) di Lasse Hallstrom, con Jennifer Lopez. Jean, una vedova, si rifugia con la figlia nel ranch del suocero per sfuggire al partner violento. Purtroppo, il suocero le riserva un’accoglienza gelida, ritenendola responsabile della morte del figlio.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico del 1978 diretto da M. Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro e Christopher Walken. La trama segue tre amici che vengono catturati dai Vietcong dopo essere partiti per combattere in Vietnam. Sopportano enormi sofferenze e si separano. Uno di loro, tornato a casa, intraprende un viaggio per ritrovare gli altri due.

Alle 21.10 su La 5 verrà trasmesso il film commedia Prime di Ben Younger del 2005, con Uma Thurman e Meryl Streep. La trama segue Rafi, una donna divorziata da poco, che intraprende una relazione con David, un aspirante artista molto più giovane di lei. Per discutere la sua decisione, Rafi consulta il suo psicanalista.

Cine34 proietta il film commedia del 2004 L’amore è eterno finché dura, scritto e interpretato da Carlo Verdone alle 21. La trama è incentrata su Gilberto, che viene cacciato dalla moglie Tiziana. Avendo bisogno di un posto dove stare, si rivolge all’amico Andrea che, insieme alla sua ragazza, gli propone alcuni potenziali partner.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno andrà in onda il film commedia Beata te (2022) di Paola Randi, con Serena Rossi. Il film racconta di Marta, una regista teatrale in procinto di debuttare con la sua interpretazione di “Amleto”, che è soddisfatta della sua vita. Il giorno del suo 40° compleanno, riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele che le rivela che darà alla luce un figlio.

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico del 2019 di Maria Sodahl, Hope, con Andrea Braein Hovig e Terje Auli, alle 21.15. Il film segue la storia di Anja, una donna di trent’anni che riceve una diagnosi inaspettata di tumore al cervello. Questa notizia ha un effetto profondo sulla sua famiglia e mette a dura prova la relazione con il suo compagno, Tomas.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family sarà possibile vedere il film drammatico del 2010 Legendary – Day of Redemption di Mel Damski, con Devon Graye. Cal, un adolescente timido e isolato, sceglie di entrare nella squadra di Wrestling della scuola, emulando il padre e il fratello maggiore, il problematico Mike.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action andrà in onda il film drammatico del 2000 La tempesta perfetta di Wolfgang Petersen, con George Clooney. Il capitano Tyne esce con il suo peschereccio con l’intenzione di ottenere un significativo guadagno finanziario da una cattura di successo. Al suo ritorno, però, viene accolto da un uragano devastante.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense, il film thriller del 2019 di Daniel Alfredson Intrigue: Il nemico del cuore di Daniel Alfredson, con C. Juri e G. Chan. La vedova Agnes trova la sua vita in disordine fino a quando, inaspettatamente, riceve una lettera da Henny, un’ex amica. Sarà l’inizio di una nuova straziante esperienza.

