Programmi Tv Stasera oggi 2 giugno 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Stasera in TV venerdì 2 giugno 2023, un’ampia scelta di programmi e film vi terranno compagnia. Ecco una panoramica di ciò che potrete godervi questa sera sui principali canali televisivi italiani.

Su Raiuno, alle 21.30, non perdete il varietà emozionante e coinvolgente “Tutti i sogni ancora in volo”. Questa è l’ultima serata dedicata a Massimo Ranieri e Rocìo Munoz Morales, che vi porteranno in un viaggio di musica e spettacolo. Lo show si ispira al libro omonimo scritto da Ranieri nel 2021, seguito da un album e uno spettacolo teatrale. Il titolo prende spunto da uno dei versi della celebre canzone “Perdere l’amore”, con cui Ranieri ha trionfato a Sanremo nel 1988.

Su Raitre, alle 20.00, l’appuntamento è con l’atletica e il “Golden Gala Pietro Mennea”. Lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà una tappa italiana della Diamond League, dedicata alla leggenda dell’atletica Pietro Mennea. Tra i protagonisti più attesi dai tifosi italiani, troveremo i velocisti Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Samuele Ceccarelli, quest’ultimo vincitore dell’oro nella finale dei 60 metri agli Europei indoor tre mesi fa.

Su Rai 5, alle 21.15, potrete godervi il concerto per la Festa della Repubblica. Questa replica dello spettacolo andato in onda in diretta su Raiuno alle 17.50 vi trasporterà nel magico mondo della musica eseguita dall’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, diretta dal talentuoso Speranza Scappucci. Saranno eseguite opere di Mozart, Rossini, Martucci e Verdi.

Passando ai canali Mediaset, su Rete 4, alle 21.20, non perdete il programma di attualità “Quarto Grado”. Questo appuntamento in prima serata si concentrerà sui casi di cronaca nera che scuotono il nostro Paese. Gianluigi Nuzzi sarà ancora una volta al timone, affiancato da Alessandra Viero. Durante la puntata di stasera si parlerà dell’omicidio della diciottenne Saman Abbas.

Su La7, alle 21.15, potrete seguire il programma di attualità “Propaganda Live”. Con un mix di approfondimento, spettacolo e satira, Diego Bianchi si impegna a informare senza perdere di vista l’aspetto leggero e divertente. Insieme a Bianchi, troveremo i giornalisti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Su Tv8, alle 21.30, invece, è in programma il reality “Celebrity Chef”. Questo sarà l’ultimo episodio che si svolgerà nel ristorante di Alessandro Borghese a Milano. Le sfide culinarie vedranno contrapposti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A giudicarli, avremo Riccardo Monco, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, e Angela Frenda, Food editor del “Corriere della Sera”.

Su Nove, alle 21.25, non perdete il varietà comico “I migliori Fratelli di Crozza”. Maurizio Crozza vi farà ridere con la sua satira politica e i suoi divertenti monologhi. Le esilaranti imitazioni del comico genovese sono sempre disponibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Infine, su Real Time, alle 21.20, c’è “Truffa d’amore”. In questa puntata, continuerà la ricerca di Richard Scott Smith. L’uomo si è davvero rifugiato in Belize? Sta ingannando un’altra donna mentre la caccia è in corso? Alcuni indizi inquietanti porteranno la Revenge Squad a Knoxville, nel Tennessee.

Passando ai film in onda questa sera, su Rai 4, alle 21.20, potrete gustarvi l’azione di “Il giorno sbagliato” del 2020, diretto da Derrick Borte e interpretato da Caren Pistorius e Russell Crowe. Questo thriller vi terrà sulle spine mentre Rachel, in ritardo al lavoro, si trova coinvolta in un pericoloso confronto stradale con uno sconosciuto che si rivela essere uno psicopatico.

Su Rai Movie, alle 21.10, invece, potrete emozionarvi con il dramma del 1999 “Storia di noi due”, diretto da Rob Reiner e con Michelle Pfeiffer e Bruce Willis. Ben e Katie, rimasti soli mentre i figli sono in campeggio estivo, si rendono conto che il loro amore, dopo 15 anni di matrimonio, si è esaurito.

Su Canale 5, alle 21.20, la risata è assicurata con la commedia “Buongiorno papà” del 2012, diretta da Edoardo Leo e con Raoul Bova e Marco Giallini. La vita di Andrea, un uomo di 38 anni di successo e donnaiolo, viene sconvolta quando una stravagante diciassettenne di nome Layla si presenta alla sua porta sostenendo di essere sua figlia. E non è sola: la accompagna suo nonno Enzo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, potrete godervi il film biografico del 2022 “Dante”, diretto da Pupi Avati e con Sergio Castellitto. Ambientato nel 1350, il film segue il viaggio di Giovanni Boccaccio a Ravenna per consegnare dieci fiorini d’oro alla figlia di Dante Alighieri come simbolico risarcimento. Durante il viaggio, Boccaccio ripercorre la storia del grande poeta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, non perdete il dramma del 2019 “A un metro da te”, diretto da Justin Baldoni e con Haley Lu Richardson. Will e Stella, entrambi affetti da fibrosi cistica, si innamorano a prima vista. Nonostante debbano stare a un metro di distanza l’uno dall’altro, i due sono determinati a trovare un modo per stare insieme.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, ci aspetta l’azione con “Jurassic World – Il dominio”, fantastico film del 2022 diretto da Colin Trevorrow e con Chris Pratt. Quattro anni dopo la distruzione dell’isola di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra. Claire, Owen ed Ellie dovranno fermare uno sciame di locuste giganti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, potrete immergervi nel thriller “Ore 10: calma piatta” del 1988, diretto da Phillip Noyce e con Nicole Kidman. Dopo la morte del loro figlio, John e Rae Ingram cercano di ritrovare la gioia di vivere con una crociera sul Pacifico. Ma il viaggio si trasformerà presto in un incubo.

Questa sera, avrete l’imbarazzo della scelta tra programmi televisivi e film di vario genere. Prendetevi il tempo per rilassarvi e godervi una piacevole serata davanti al vostro schermo preferito.