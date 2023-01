Programmi Tv Stasera oggi 20 gennaio 2023: Film live da non perdere

Raiuno trasmetterà The Voice Senior, talent show condotto da Antonella Clerici, mentre Canale 5 proporrà Fosca Innocenti 2, con Vanessa Incontrada.Venerdì 20 gennaio 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Raitre per il film documentario Viareggio 1969 e su Rete 4 per Quarto grado, programma di attualità condotto da Gianluigi Nuzzi.

Questo venerdì 20 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda la seconda puntata del talent show The Voice Senior, con le Blind Auditions. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri avranno una seconda opportunità di aggiungere talenti alle loro squadre, ascoltando le esibizioni senza vedere i cantanti.

Su Raitre, il film documentario Viareggio 1969. Claudio Pisano racconta il traumatico caso di Ermanno Lavorini (1956-1969), un dodicenne scomparso a Viareggio il 31 gennaio 1969. La famiglia Lavorini, non benestante, ricevette una richiesta di riscatto, ma il 9 marzo il corpo di Ermanno fu ritrovato sulla spiaggia.

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per vedere Claudio Abbado dirigere l’Orchestra Filarmonica della Scala nell’esecuzione della Sinfonia n. 1 “Titano” di Mahler, registrata al Teatro alla Scala il 29 marzo 1982. Non perdete l’occasione di assistere a una delle opere più iconiche del repertorio tedesco.

Programmi Mediaset, La7

Alle 21.20 su Rete 4, Quarto grado offre un approfondimento sull’attualità. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma si concentra sulla cronaca nera di ieri e di oggi. Caterina Collovati e Grazia Longo sono opinioniste fisse, mentre Rosa Teruzzi propone il suo spazio settimanale dedicato ai libri gialli.

Questa sera alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda la fiction Fosca Innocenti 2, con il titolo della puntata Legami pericolosi. In questa puntata, il personaggio di Vanessa Incontrada, Fosca, indagherà sull’omicidio della sarta Angela, il cui corpo è stato trovato con una forbice conficcata nel cuore nel negozio dove lavorava. A dare il via alle indagini saranno uno strano odore proveniente dall’arma del delitto e un barista innamorato.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Propaganda Live, dove Diego Bianchi e Makkox saranno affiancati dai giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e dalla band di Roberto Angelini per offrire uno sguardo approfondito sui temi attuali della società.

Tv8, Nove, Real Time

Alle 21.30 su Tv8, Antonino Cannavacciuolo sarà protagonista dell’edizione italiana del reality Cucine da incubo. Attualmente si trova a Montefiascone, Viterbo, vicino al lago di Bolsena, per aiutare il ristorante pub Onassis Village a migliorare l’organizzazione e la qualità dei piatti.

Il 9 novembre, alle 21.25, andrà in onda il varietà I migliori fratelli di Crozza. Verranno rivisti i personaggi più popolari della precedente edizione dello show di Maurizio Crozza, tra cui il Presidente della Repubblica Mattarella e l’economista americano Edward Luttwak. Le nuove puntate andranno in onda a partire dal 24 febbraio.

Alle 21.20 su Real Time, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida arriva nella città di Ancona e nelle Marche con Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Tre pasticcerie si sfideranno in un’avvincente sfida per decretare il vincitore: chi la spunterà?

Venerdì 20 gennaio 2023 sarà possibile vedere una selezione di film.

Alle 21.10 su Rai Movie andrà in onda il film commedia Tonya di Craig Gillespie del 2017, con Margot Robbie. Il film racconta la vera storia della campionessa di pattinaggio Tonya Harding, il cui nome è balzato agli onori della cronaca per essere stata coinvolta nell’aggressione a Nancy Kerrigan.

Su Italia 1 alle 21.20, il film d’azione del 2016 Mechanic: Resurrection, con Jason Statham e Jessica Alba, andrà in onda. Nel film, Arthur Bishop (Jason Statham), un ex sicario che ha finto la propria morte, viene contattato da uno spietato uomo d’affari che gli chiede di uccidere tre persone. Il rifiuto di Bishop di obbedire scatena una sequenza di eventi dagli esiti imprevedibili.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, verrà trasmesso il film drammatico del 2010 The Town, diretto e interpretato da Ben Affleck. Il film segue Doug, un abitante di Boston, che si innamora di un’impiegata che aveva precedentemente preso in ostaggio durante una rapina in banca. Per cambiare la sua vita, deve mettere a segno un ultimo colpo, nonostante le pressioni dei suoi complici.

Iris, La 5, Cine34

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico Invictus, del 2009, con Morgan Freeman e Matt Damon, diretto da Clint Eastwood. Il film segue la storia del presidente sudafricano Nelson Mandela, che usa la popolarità della squadra nazionale di rugby per cercare di riunire il Paese, diviso da anni di apartheid. Alla fine la squadra riesce a vincere la Coppa del Mondo del 1995.

Alle 21.10 su La 5, gli spettatori potranno vedere il film commedia del 2005 di R. Luketic, Quel mostro di suocera, con Jane Fonda e Jennifer Lopez. La storia segue la cameriera Charlie, che si è da poco fidanzata con l’affascinante medico Kevin Fields. Tuttavia, il suo rapporto con la futura suocera, Viola, si rivela una sfida.

Alle 21.00 su Cine34 verrà proiettato il film commedia Amarcord di Federico Fellini del 1974, interpretato da M. Noel e Ciccio Ingrassia. Ambientato a Rimini negli anni Trenta, il film segue i ricordi suggestivi di un adolescente, tra comizi fascisti, scherzi goliardici, chiacchiere da bar e primi turbamenti sessuali per donne procaci come Gradisca.

Questa sera, venerdì 20 gennaio 2023, Sky trasmette i film.

Su Sky Cinema Uno andrà in onda il film drammatico Call My Agent – Italia, con Sara Drago, Maurizio Lastrico, Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira di CMA. Questi agenti sono alle prese con un mix di questioni comiche e tragiche, e la situazione diventa sempre più complessa dopo la partenza del fondatore dell’agenzia, Claudio Maiorana. Lo spettacolo sarà trasmesso alle 21.15.

Alle 21.15, Sky Cinema Due proietterà il film western del 2015 di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Samuel L. Jackson. Il film segue il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray mentre si dirigono verso Red Rock, ma sono costretti a fermarsi in una remota stazione di commutazione sulle montagne a causa di una tempesta di neve.