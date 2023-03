Programmi Tv Stasera oggi 20 marzo 2023: Film live da non perdere

Ecco la guida ai programmi TV della serata del 20 marzo 2023. Che cosa ci attende sulla televisione la sera di lunedì 20 marzo 2023? Per facilitarvi nella scelta, abbiamo organizzato i film in categorie tematiche. Di seguito troverete il programma serale dei principali canali in chiaro e a pagamento.

CINEMA

Su Rai 4 alle 21.20 Run Hide Fight – Sotto assedio. Zoe Hull, 17enne, non ha superato il dolore per la recente perdita della madre. Il padre, ex militare, l’ha istruita nelle tecniche di caccia e sopravvivenza, ma il loro rapporto è teso. Tuttavia, quando quattro studenti armati irrompono nella scuola di Zoe con l’intento di compiere un massacro, le sue abilità combattive e la sua rabbia interiore si riveleranno utili. Su Rai Movie alle 21.10 Run Hide Fight – Sotto assedio. Su Sky Cinema alle 21.15 Quadi orfano. Valentino, stilista pugliese, vive a Milano con la moglie Costanza. Per sbaglio, l’invito all’evento che precede la vendita dell’azienda viene inviato anche alla sua famiglia d’origine, che Valentino ha rinnegato. Su Iris alle 21 L’ora più buia. Appena nominato Primo Ministro, Winston Churchill deve scegliere se trattare con Hitler o affrontare la guerra. Nei giorni successivi, le sue decisioni coraggiose influenzeranno il corso della storia.

SERIE TV

Su Rai Uno alle 21.25 Il commissario Ricciardi. Un commerciante viene trovato morto. In città, tutti sospettano Sannino. Ricciardi vuole fare chiarezza. Nel frattempo, a casa Colombo si festeggia il compleanno di Enrica.

SPETTACOLO

Su Rai Due alle 21.20 ritorna Stasera tutto è possibile, l’esilarante show televisivo. Numerosi giochi mettono alla prova i personaggi dello spettacolo, con l’unico scopo di portare sorrisi e allegria nelle case degli italiani. Su Canale 5 alle 21.46 scopriremo chi sarà eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP, presentato da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITÀ

Su Rai Tre alle 21.20. L’inchiesta itinerante di Riccardo Iacona e del suo team attraverso le questioni scottanti del paese, concentrandosi non solo sui temi del dibattito pubblico, ma anche su alcune importanti questioni trascurate dall’agenda politica.

DOCUMENTARI

Su Italia 1 alle 21.20 Freedom – Oltre il confine. Un viaggio avventuroso, esplorativo e investigativo alla scoperta dell’ignoto e delle meraviglie della natura e della storia.