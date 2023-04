Programmi Tv Stasera oggi 24 aprile 2023: Film live da non perdere

Regia: Woo-Ping Yuen

Cast: Jin Zhang

Dopo aver perso il leggendario combattimento contro Ip Man, Cheung Tin Chi decide di lasciare le arti marziali e condurre un’esistenza semplice. Ma i guai non tardano ad arrivare.

Rai Movie

21:10 – Appuntamento per una vendetta (1969)

Regia: B. Kennedy

Cast: Robert Mitchum

Mentre è sulle tracce dell’assassino del figlio, uno sceriffo sottrae a un linciaggio un pistolero e lo conduce in città per farlo processare. Ma quando s’imbatte nell’uomo che cercava…

La7

21:15 – Mussolini ultimo atto (1974)

Regia: Carlo Lizzani

Cast: Rod Steiger, Franco Nero

La fuga di Benito Mussolini dall’Italia è bloccata dai partigiani. Fatto prigioniero, il Duce verrà fucilato dopo un processo sommario insieme all’amante Claretta Petacci.

Tv8

21:30 – Quantum of Solace (2008)

Regia: Marc Forster

Cast: Daniel Craig, Olga Kurylenko

Dopo la morte di Vesper, la donna che amava, Bond torna in azione per impedire un colpo di Stato in Bolivia. Qualcuno vuole impadronirsi delle forniture d’acqua dell’intero Paese.

20 Mediaset

21:05 – Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011)

Regia: Brad Bird

Cast: Tom Cruise, Paula Patton

Questa volta l’agente Ethan Hunt è chiamato ad agire sotto copertura per scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino.

Iris

21:00 – L’uomo che vide l’infinito (2015)

Regia: Matt Brown

Cast: Dev Patel, Jeremy Irons

È la storia del matematico autodidatta Srinivasa Ramanujan. Grazie al professore inglese G.H. Hardy, lasciò l’India per frequentare il rinomato Trinity College di Cambridge.

La 5

21:10 – Un amore senza tempo (2007)

Regia: Lajos Koltai

Cast: Vanessa Redgrave

Ann, assistita dalle figlie sul letto di morte, fa un bilancio e ripercorre i fatti più importanti della sua vita. Nel racconto, la dura realtà si confonde anche con i suoi sogni.

Film su Sky

Sky Cinema Uno

21:15 – Il Colibrì (2022)

Regia: Francesca Archibugi

Cast: Pierfrancesco Favino

L’oculista Marco, detto “Colibrì”, vive a Roma con la moglie Marina e la figlia Adele. La sua vita è stata segnata da un lutto, dal senso di colpa e dal rapporto con Luisa, mai consumato e intenso sin da adolescenti.

Sky Cinema Due

21:15 – Three Kings (1999)