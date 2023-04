Oroscopo Paolo Fox domani 24 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Devi favorire la libertà di movimento della persona con cui mantieni un rapporto più stretto. Se provi a legarla, la farai solo prendere le distanze a poco a poco. Se devi scegliere tra due persone, opta per la più sincera, alla lunga sarà la migliore. Una giornata segnata dalla noia e dalla routine, non cercare di distinguerti o ottenere grandi ritorni da oggi, perché ti sarà molto difficile. Prenditi un po’ più cura della tua salute orale e tieni d’occhio gli incidenti domestici. Fai attenzione agli elettrodomestici.

Toro

Non puoi aspettarti che gli altri risolvano sempre i tuoi problemi, devi occupartene prima tu, anche se in seguito potresti o meno ricevere aiuto dai tuoi amici. Alcuni dei tuoi sospetti sulle azioni irregolari di uno dei tuoi superiori si sono avverati. La tua situazione diventa scomoda sul lavoro per questo motivo, devi agire. Giornata propizia per gli investimenti e per il raggiungimento di accordi di rilevante contenuto economico. Non dimenticare di consigliarti adeguatamente prima di firmare nuovi contratti.

Gemelli

Oggi sarai circondato da persone che scompaiono non appena compaiono problemi. Tienilo a mente quando affidi responsabilità in futuro. Sfrutta tutto ciò che hai a portata di mano, le risorse che puoi spremere per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato nel breve termine. Tutto, prima di chiedere favori inutili. I reni possono darti problemi oggi. Cerca di evitare sforzi e osserva attentamente le norme sulla salute sul lavoro per evitare rischi inutili. A casa, pace e armonia.

Cancro

Non scoraggiarti al primo inciampo, la cosa più normale è che le cose non funzionino la prima volta. Con un po’ di perseveranza i risultati saranno ottimi, hai buone aspettative. Il rapporto sentimentale che intrattenete attraversa momenti di grande emozione e momenti di grande affetto seguiti da altri di litigi per i motivi più stupidi. Tutto ciò che riguarda l’amore oggi ha aspettative controverse. Desideri più di ogni altra cosa trascorrere ore con la persona amata e questo da solo ti rende immensamente felice, ma non è sempre facile.