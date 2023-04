Oroscopo Paolo Fox domani 24 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La vostra esistenza è stata caratterizzata nelle ultime settimane da movimenti pendolari. Le cose possono andare bene e poi improvvisamente andare storte e trasformarsi in un inferno. Il tuo senso del pragmatismo ti aiuta a uscire con successo dai guai in cui ti mettono altre persone, ma devi anticipare gli eventi e assicurarti che non accada di nuovo. Gli eccessi non ti favoriscono. Anche se al momento mangiare o bere più del necessario può sembrare un sollievo per i mali dell’anima, alla lunga avrete bollette molto alte.

Vergine

Le cose grandi spesso non sono altro che l’insieme e la somma di altre più piccole. Devi prenderti cura di ciascuno di questi ultimi in modo che il tutto funzioni perfettamente. Tendi a mostrare un’eccessiva paura delle persone che non conosci, ma pur mantenendo il rispetto per tutti, non devi essere impacciato, cerca di apparire come sei. Una delle tue preoccupazioni principali oggi avrà notizie favorevoli, anche se non sarà completamente risolta. Buone aspettative in campo amoroso, ma non buttate i campanelli al volo.

Bilancia

Se ti lasci guidare da persone che fingono di essere sicure di sé ma esitano di fronte a decisioni davvero importanti, alla fine ti ritroverai in una situazione molto simile al caos. Oggi proverai risentimento per le parole di un amico che giudica alcuni dei tuoi comportamenti. Se ti fermi a pensarci, potresti scoprire che, che ti piaccia o no, ha assolutamente ragione. La cosa più prudente, soprattutto in campo sentimentale, è che andiate poco alla volta e che rispettiate i ritmi del vostro partner. Se corri troppo, potresti inciampare più facilmente.

Scorpione

Prendersi cura del proprio aspetto fisico non è mai una perdita di tempo, ma non bisogna essere ossessionati dalle apparenze. Devi scoprire la linea che separa entrambi i comportamenti. I cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita ti stanno fornendo nuovi punti di vista, nuove angolazioni da cui contemplare la realtà che ti circonda. Cresci come persona. Nel pomeriggio, quello che sembrerà un incontro o un appuntamento senza troppa importanza a priori, diventerà una sorpresa molto favorevole ai vostri interessi. Cerca di non divulgare i segreti degli altri.