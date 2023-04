Oroscopo Paolo Fox domani 24 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’esaurimento fisico passerà presto dall’essere un fastidio a diventare un grave inconveniente. Cerca di aumentare e razionalizzare il tempo che dedichi al riposo e cerca di includere più frutta nella tua dieta quotidiana. Hai poche possibilità che il rapporto sentimentale che intendi instaurare con una persona in ambito lavorativo dia i suoi frutti. Nonostante la fatica, oggi sarai particolarmente allenato al ragionamento e all’analisi dei problemi in tutta la loro portata. Questo ti aiuterà a prendere decisioni, non ritardarle più del necessario.

Capricorno

Per tutta la giornata di oggi soffrirai di un malessere generale di natura temporanea, che si ripercuoterà sul tuo lavoro. In amore poche possibilità, anche se presto la tendenza cambierà. Stai attraversando un momento emotivo in cui non ti conviene assolutamente iniziare una relazione sentimentale. Cerca di proteggerti dalle minacce in questo senso, devi prima rafforzarti. Devi prenderti cura un po’ di più dei dettagli delle cose importanti, è l’unico modo per sentirti totalmente a tuo agio con quello che fai ogni giorno. Una sorpresa ti aspetta a casa.

Acquario

Se sei invitato a un evento sociale, non smettere di accettare, perché durante quell’appuntamento puoi ottenere informazioni preziose. I mal di testa possono avere a che fare con lo stress, a causa del ritmo di vita che conduci, ma se persistono dovresti fare degli esami. Non puoi continuare ad automedicarti. Grandi possibilità nel campo dell’amore, con una nuova presenza che vi incoraggerà. Nel campo del lavoro darai un piccolo errore che ti farà sentire ridicolo, ma non sarà di grande importanza.

Pesci

Hai bisogno di ridere, di ciò che ti circonda e di te stesso. Evita gli ambienti e le persone che possono farti precipitare nella depressione e circondati di coloro che irradiano ottimismo e buon umore. Devi usare la tua immaginazione per risolvere una situazione complicata e senza precedenti che dovrai affrontare al lavoro. Le solite ricette non funzioneranno per te, cerca nuove strade. Le cose funzioneranno molto meglio per te in piccole aree. Poche possibilità di successo nel lavoro collettivo, in cui sono coinvolte molte persone. A casa te la caverai benissimo, ma fai attenzione al traffico e agli incidenti in città.