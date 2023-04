Oroscopo Branko domani 24 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi l’amore o la famiglia ti causeranno dei problemi, soprattutto i bambini o, se del caso, qualcuno di particolare importanza e affetto per te. Ma questo potrebbe probabilmente essere mitigato, o addirittura evitato, se sei in grado di essere consapevole che è impossibile per i tuoi cari fare sempre quello che vuoi.

Toro

Sii forte e non lasciare che le preoccupazioni o la malinconia ti rendano amareggiato in una giornata che non deve essere brutta. Vorresti che il mondo girasse sempre intorno a te, ma sei realista e sai che questo non è possibile. Oggi le cose non andranno come avresti voluto, ma è solo una piccola ombra passeggera.

Gemelli

La Luna e Venere si incontreranno oggi nel vostro segno e se farete la vostra parte potrebbe essere un ottimo momento per questioni di cuore. È un giorno molto ben organizzato dalle stelle per coltivare l’amore o l’amicizia, per vivere qualche storia d’amore appassionata o iniziare una relazione sentimentale più seria. È l’ora di Cupido.

Cancro

Avrai un gran bisogno di riposare, di dimenticare i tuoi problemi, magari trascorrendo anche parte della giornata dormendo o isolandoti un po’ dal mondo per concentrarti solo sulle cose che attirano la tua attenzione o ti entusiasmano. Più che il corpo dovresti riposare la testa e dimenticare per un attimo le ansie e le preoccupazioni.