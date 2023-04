Programmi Tv Stasera oggi 25 aprile 2023: Film live da non perdere

Stasera in tv martedì 25 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il film tv del 2023, Tina Anselmi, una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum. La vita e la carriera politica di Tina Anselmi (Sarah Felberbaum), prima donna italiana nominata ministro. Ripercorriamo il suo impegno nella Resistenza, le lotte sindacali, il suo incarico di ministro, prima al Lavoro e alla Previdenza, poi alla Sanità e nella Commissione d’inchiesta sulla P2.

Su Raidue, alle 21.20, il talent show Dalla strada al palco. Nek conduce la penultima puntata del talent riservato agli artisti di strada, che si esibiscono con la band del maestro Luca Chiaravalli. Oggi Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni affiancano il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle che accederanno alla finale del 2 maggio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Anche nella scaletta di questa puntata trovano spazio tutti gli avvenimenti di attualità italiana e internazionale che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra le polemiche sul Pnrr e le tensioni ormai croniche tra Mosca e l’Occidente, Bianca Berlinguer fa il punto in studio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. A chi guarda con ansia ai continui e significativi aumenti del costo della vita, Mario Giordano offre come sempre la sua appassionata solidarietà. Il giornalista si occupa anche dei ladri di case, degli imbrattatori di monumenti e degli errori del governo Conte nella gestione della pandemia.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2, con Anna Valle, Giuseppe Zeno. Nel luogo dove sembra ci sia stato un omicidio, Emma (Anna Valle) trova per caso uno dei braccialetti di Diana. Miranda, equivocando il contenuto di un bigliettino, accusa la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Anche le indagini della polizia si concentrano su Diana.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Nuovo appuntamento con il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Belen Rodriguez. In studio ritroviamo i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Quest’ultimo, originario del Congo, vive a Milano da anni. Il programma può essere visto anche all’estero su www.iene.it.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Protagonisti della scena politica, economica e culturale sono di casa nello studio di Giovanni Floris. A stimolare la discussione sui temi più caldi dell’attualità saranno le indicazioni emerse dai sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Costantino della Gherardesca commenta, con ironia, la sfida tra altre 4 agguerritissime spose. Come sempre, ognuna parteciperà al matrimonio delle altre e giudicherà abito, location, cibo ed evento in generale.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento crociera. Rivediamo il primo episodio del reality nato dal successo di “Primo appuntamento”. Alcuni single salpano per un tour nel Mediterraneo alla ricerca del vero amore. Al timone c’è Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 25 aprile 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2018, di Roar Uthaug, Tomb Raider, con Alicia Vikander. Lara Croft, figlia di un uomo d’affari di cui non si sa più nulla da anni, scopre che l’uomo era un grande appassionato di archeologia. La donna decide allora di mettersi sulle sue tracce.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2011, di Niels Arden Oplev, Millennium: uomini che odiano le donne, con Noomi Rapace, Mikael Nyqvist. Un famoso giornalista, aiutato dalla giovane hacker Lisbeth Salander, accetta d’indagare sulla scomparsa della nipote di un ricco industriale.

Su Rai 5, alle 21.15, il film d’animazione del 2017, di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, Loving Vincent. Armand deve recapitare una lettera a Theo, il fratello di Vincent Van Gogh, morto suicida un anno prima. Durante il viaggio incontra le persone che hanno conosciuto l’artista e ricostruisce i suoi ultimi giorni.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2013, di Louis Leterrier, Now You See Me – I maghi del crimine, con Mark Ruffalo. L’Fbi è sulle tracce di una banda di ladri composta dai più grandi illusionisti del mondo. Nel corso delle loro performance, i maghi mettono a segno rapine mirabolanti.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Nancy Meyers, E’ complicato, con Meryl Streep, Alec Baldwin. Divorziati da dieci anni e con i figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Luca Miniero, Sono tornato, con Massimo Popolizio, Frank Matano. Mussolini riappare nella Roma di oggi e, notato dal regista Andrea che lo crede un attore, accetta una parte nel suo documentario: è l’occasione per riconquistare le masse.

Stasera in tv martedì 25 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 Hours: The secret soldiers of Benghazi, con John Krasinski. Un gruppo di terroristi attacca l’ambasciata degli Stati Uniti a Bengasi. Jack Silva e altri agenti della sicurezza li fronteggiano, evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Céline Devaux, Tutti amano Jeanne, con Laurent Lafitte, Blanche Gardin. Soffocata dai debiti, Jeanne si reca a Lisbona per mettere in vendita l’appartamento della madre, defunta da poco. Qui incontra uno stravagante ex compagno di liceo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Weir, Master & Commander – Sfida ai confini del mare, con Russell Crowe. Durante le guerre napoleoniche, il vascello inglese del capitano Aubrey viene attaccato dai francesi. Nonostante i danni, Aubrey insegue il nemico fino alle Galapagos.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2020, di Robert Connolly, Chi è senza peccato – The dry, con Eric Bana. Aaron, agente federale, torna nella cittadina natale per il funerale dell’amico Luke, che avrebbe ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Le indagini riaprono vecchie ferite.

Stasera in TV Martedì 25 Aprile 2023: Ecco cosa vedere in prima serata

Se sei alla ricerca di una serata davanti alla TV, ci sono molte opzioni per te questa sera, martedì 25 aprile 2023. Dai film ai programmi di attualità, c’è qualcosa per tutti i gusti. Ecco una rapida panoramica dei programmi più interessanti in onda questa sera.

Programmi su Rai

Raiuno – 21.30: Tina Anselmi, una vita per la democrazia con Sarah Felberbaum

Il film TV racconta la vita e la carriera politica di Tina Anselmi (interpretata da Sarah Felberbaum), la prima donna italiana nominata ministro. Ripercorriamo il suo impegno nella Resistenza, le lotte sindacali, il suo incarico di ministro, prima al Lavoro e alla Previdenza, poi alla Sanità e nella Commissione d’inchiesta sulla P2.

Raidue – 21.20: Dalla strada al palco

Nek conduce la penultima puntata del talent show riservato agli artisti di strada, che si esibiscono con la band del maestro Luca Chiaravalli. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni affiancano il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle che accederanno alla finale del 2 maggio.

Raitre – 21.20: #Cartabianca con Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer affronta gli eventi di attualità italiana e internazionale che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra le polemiche sul Pnrr e le tensioni ormai croniche tra Mosca e l’Occidente, Bianca Berlinguer fa il punto in studio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Rete 4 – 21.20: Fuori dal coro con Mario Giordano

Mario Giordano si occupa dei continui aumenti del costo della vita e dei ladri di case, degli imbrattatori di monumenti e degli errori del governo Conte nella gestione della pandemia.

Canale 5 – 21.20: Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno

La fiction prosegue con Emma (Anna Valle) che trova uno dei braccialetti di Diana e le indagini della polizia che si concentrano su di lei. Miranda, equivocando il contenuto di un bigliettino, accusa la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto.

Italia 1 – 21.20: Le Iene con Belen Rodriguez

Nuovo appuntamento con il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Belen Rodriguez. Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba sono in studio per una nuova puntata ricca di ironia e divertimento.

La7 – 21.15: Di martedì con Giovanni Floris

Protagonisti della scena politica, economica e culturale si uniscono nello studio di Giovanni Floris per discutere sui temi più caldi dell’attualità, stimolati dalle indicazioni emerse dai sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Tv8 – 21.30: Quattro matrimoni in Italia con Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca commenta con ironia la sfida tra 4 spose agguerrite, che giudicheranno abito, location, cibo e l’evento in generale di ogni matrimonio.

Real Time – 21.20: Primo appuntamento crociera con Flavio Montrucchio

Alcuni single salpano per un tour nel Mediterraneo alla ricerca del vero amore, sotto la guida di Flavio Montrucchio. Rivediamo il primo episodio del reality.

I film di questa sera su Rai, Mediaset e Sky

Rai 4 – 21.20: Tomb Raider con Alicia Vikander

Rai Movie – 21.10: Millennium: uomini che odiano le donne con Noomi Rapace e Mikael Nyqvist

Rai 5 – 21.15: Loving Vincent

20 Mediaset – 21.05: Now You See Me – I maghi del crimine con Mark Ruffalo

La 5 – 21.10: E’ complicato con Meryl Streep e Alec Baldwin

Cine34 – 21.00: Sono tornato con Massimo Popolizio e Frank Matano

Sky Cinema Uno – 21.15: 13 Hours: The secret soldiers of Benghazi con John Krasinski

Sky Cinema Due – 21.15: Tutti amano Jeanne con Laurent Lafitte e Blanche Gardin

Sky Cinema Action – 21.00: Master & Commander – Sfida ai confini del mare con Russell Crowe

Sky Cinema Suspense – 21.00: Chi è senza peccato – The dry con Eric Bana

Speriamo che questa rapida panoramica ti aiuti a scegliere il programma o il film giusto per la tua serata di martedì 25 aprile 2023. Buona visione!