Programmi Tv Stasera oggi 25 gennaio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, Raidue trasmetterà la fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Rete 4 trasmetterà il programma di attualità Controcorrente, presentato da Veronica Gentili. Su Raitre andrà in onda il programma di attualità Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. Canale 5 trasmetterà il film di Ficarra e Picone, L’ora legale.

Mercoledì 25 gennaio 2023 i telespettatori potranno sintonizzarsi sulla Rai per una serata di intrattenimento.

Alle 21.20 su Raidue andrà in onda la fiction La porta rossa 3, con altri due episodi. Un messaggio vocale inviato durante il blackout ha alterato le indagini di Anna e ha provocato tensioni nel rapporto tra Vanessa e Cagliostro (Lino Guanciale). Paoletto sta usando Andrea per scoprire informazioni su Stella, che è scomparsa. La verità su Stella sta mettendo in difficoltà Paoletto, che attualmente sta lavorando con la sua squadra per rintracciare i responsabili del blackout. La notte di Halloween porterà molte sorprese, una delle quali sarà drammatica e irreversibile.

Alle 21.20 su Raitre, Federica Sciarelli inizia una nuova puntata del suo programma d’inchiesta, Chi l’ha visto? Il sito e il centralino (06.8262) sono a disposizione per ricevere le segnalazioni del pubblico, che possono essere fondamentali per le indagini. L’indirizzo e-mail 8262@rai.it è sempre attivo e pronto a ricevere messaggi.

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per Art Night, condotto da Neri Marcorè. Verrà presentato il documentario di Luigi Pingitore che esplora la vita del celebre scultore Vincenzo Gemito (1852-1929). Era un artista visionario, in anticipo sui tempi, o una mente confusa, illuminata da lampi di talento?

Le offerte di Mediaset, come La7, Tv8 e Real Time, sono disponibili per la visione.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Il programma offre uno sguardo approfondito sull’attualità italiana e internazionale, a partire dall’analisi della scena politica nazionale e dei frequenti scambi tra governo e opposizione. Inoltre, la trasmissione esaminerà i problemi di Donald Trump e le decisioni strategiche di Vladimir Putin.

Alle 21.15 La7 trasmetterà un documentario sulla vita della scrittrice e regista ungherese Edith Bruck, in occasione della Giornata della Memoria. Bruck fu deportata ad Auschwitz all’età di tredici anni e perse il padre, la madre e il fratello. Dal 1954 risiede in Italia.

Sintonizzatevi su Tv8 alle 21 per assistere al ritorno di Name That Tune – Indovina la canzone, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Questa edizione del game show musicale prevede due nuovi giochi: “Il cantante… Smemorato” e “Doppio Mito”. Inoltre, saranno presenti sei giochi classici.

Alle 21.20 su Real Time andrà in onda la quarta puntata del reality show Drag Race Italia. I concorrenti si sfideranno in un quiz sull’oroscopo, monitorato da Priscilla, e poi nella sfida principale avranno il compito di improvvisare una seduta di cartomanzia “leggendo” i tarocchi ai clienti.

Mercoledì 25 gennaio 2023 sarà possibile vedere una selezione di film.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda il film drammatico di Lynn Roth del 2020 Zack, cane eroe, con Ken Duken e August Maturo. Zack, un pastore tedesco, è stato sottratto a una famiglia ebrea durante la persecuzione nazista ed è stato usato per sorvegliare i prigionieri in un campo di concentramento. Quando il suo giovane padrone, Joshua (August Maturo), arriva nel campo, Zack lo riconosce immediatamente e insieme tentano di fuggire.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere il film di guerra del 2013 Stalingrad, diretto da Fedor Bondarchuk e interpretato da Thomas Kretschmann. Il film segue il contrattacco dell’esercito sovietico contro le truppe naziste che occupano la città di Stalingrado, che alla fine non dà i risultati sperati.

Alle 21.20 su Canale 5 va in onda il film commedia del 2017, L’ora legale, con Ficarra e Picone. Pierpaolo Natoli (Vincenzo Amato), un professore che si è schierato contro l’illegalità e il malaffare, è stato eletto sindaco di Pietrammare, un paese siciliano. Salvatore (Salvatore Ficarra) e Valentino (Valentino Picone), insieme all’intero paese, saranno messi alla prova.

Alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda il film d’azione del 2008 Io vi troverò, con Liam Neeson. Bryan Mills (Liam Neeson), un ex agente della CIA che ora lavora come guardia del corpo, deve entrare in azione quando sua figlia Kim (Maggie Grace) viene rapita mentre è in vacanza a Parigi. La ragazza è tenuta in ostaggio da un’organizzazione di trafficanti di bianchi e Mills deve fare di tutto per riportarla a casa.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film fantasy del 2008 Hellboy – The Golden Army, diretto da Guillermo Del Toro e interpretato da Ron Perlman. L’antagonista Nuada, il Principe delle Tenebre, ha risvegliato un letale esercito di macchine assassine. Hellboy e i suoi soci sono gli unici a poter porre fine a questa minaccia.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico di Edward Norton del 2019 Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Ambientato negli anni ’50, il film segue Lionel, un investigatore privato con la sindrome di Tourette, mentre indaga sull’omicidio di un suo amico, per poi scoprire una rete di corruzione e criminalità.

Questo mercoledì, 25 gennaio 2023, gli spettatori potranno trovare i film in onda sulla televisione Sky.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno verrà proiettato il film commedia del 2015 Loro chi? di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini. Davide ha l’obiettivo di guadagnarsi il rispetto del presidente dell’azienda per cui lavora e di essere promosso a dirigente. Crede che la sua occasione sia arrivata, ma…

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico American Beauty (1999) di Sam Mendes, con Kevin Spacey e Annette Bening, alle 21.15. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, scontento della sua vita, sviluppa forti sentimenti per Angela, un’adolescente problematica compagna di scuola di sua figlia Jane.

Sky Cinema Suspense trasmetterà il film thriller del 2019 di Daniel Alfredson, Intrigue: Samaria – L’omicidio di Vera Kall, con Andrew Buchan, alle 21. Il film segue la storia della diciannovenne Vera Kall, il cui padre viene ingiustamente accusato del suo omicidio. Dieci anni dopo, la sua amica Paula e un ex insegnante indagano sul caso.