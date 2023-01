Programmi Tv Stasera oggi 27 gennaio 2023: Film live guida e palinsesto

Eccitati per la prima serata televisiva del 27 gennaio 2023! Quali programmi, film e soluzioni sorprendenti hanno preparato per noi le reti televisive nazionali? Quali emozionanti format, film, serie TV e altro ancora sono pronti a catturare la nostra attenzione? Scopriamo cosa ci aspetta stasera 27 gennaio 2023! Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento! Sintonizzatevi su Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 per vivere una vasta gamma di offerte e proposte entusiasmanti questa sera!

FILM

Dalle profondità del Binario 21, il 30 gennaio 1944, partì il treno che trasportava la tredicenne Liliana Segre e altre 604 persone, tra cui suo padre Alberto, verso il campo di sterminio di Auschwitz. Dei 626, solo 22 fecero ritorno. Nell’appassionato tentativo di rendere visibile a tutti questo luogo normalmente invisibile, la senatrice Segre e Fabio Fazio ripercorreranno la storia di quel terribile giorno del ’44. Un viaggio che ci riporterà indietro di 79 anni per ricordare uno degli eventi più oscuri della storia dell’umanità e che non deve mai essere dimenticato. Inoltre, su Rai Tre, ci uniremo a Tony Vallelonga, alias Tony Lip, e Don Shirley, celebre pianista jazz, nel loro viaggio attraverso gli Stati del Sud di New York nel 1962, dove il razzismo è profondamente radicato. Su Rai 4, l’ex sicario Jim Terrier si imbarcherà in una ricerca per scoprire chi sta cercando di ucciderlo, mentre su Rai Movie seguiremo Gilles mentre cerca di sopravvivere inventando un linguaggio fatto di parole e suoni senza senso. Infine, su Italia 1 e Iris, ci uniremo a una squadra di mercenari e avventurieri in cerca di vendetta e giustizia.

TELEFILM

Non perdetevi l’entusiasmante programmazione di stasera su Rai Due a partire dalle 21.20 NCIS. Scoprite il mistero di un tesoro rubato in Afghanistan con un passato maledetto mentre la squadra indaga sul cadavere. La dottoressa Grace è al centro del caso. Poi, su Rai Tre dalle 21.20, preparatevi a essere travolti dalla rivoluzione antisistema di fine anni ’60 che ha unito i giovani di tutto il mondo e il gruppo rivoluzionario nato in Italia. Infine, su Canale 5 dalle 21.46, Fosca Innocenti indagherà sull’omicidio di una giovane sarta dal passato misterioso, lottando per proteggere il suo amato casale dalle mire di Lapo. Non perdetevi questa emozionante serata televisiva!

ATTUALITÀ.

Non perdete Quarto Grado su Rete 4 stasera alle 21.30! Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sveleranno con passione i misteri irrisolti della cronaca recente che forse sono stati dimenticati troppo in fretta.