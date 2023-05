Programmi Tv Stasera oggi 27 maggio 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Stasera in TV – Sabato 27 maggio 2023: I Programmi da non perdere

È arrivato il weekend e la serata si preannuncia ricca di intrattenimento televisivo. Scopriamo insieme i programmi in onda questa sera, sabato 27 maggio 2023, che promettono di tenerti incollato allo schermo.

Raiuno – 21.25: I migliori anni dell’estate

Carlo Conti torna con la seconda delle due puntate “estive” del varietà “I migliori anni dell’estate”. Assieme a Flora Canto, il conduttore ci guiderà in un viaggio nel tempo attraverso i tormentoni musicali degli ultimi 50 anni. Rivivremo le canzoni che hanno accompagnato le nostre vacanze più belle, in un’atmosfera di nostalgia e allegria.

Raitre – 21.45: Le ragazze

Un’occasione speciale stasera su Raitre con “Le ragazze”, il programma dedicato alle donne innovatrici e coraggiose che hanno segnato i decenni dagli Anni 40 ai 90. Questa sera sarà raccontata la storia di Yvonne Girardello, una centenaria ex hostess, che ci farà rivivere le sfide e i successi delle donne di un’epoca passata. Francesca Fialdini condurrà l’intervista in studio.

Rai 5 – 21.15: Parti femminili

Per gli amanti del teatro, Rai 5 propone una serata di prosa con “Parti femminili”. In occasione del 10° anniversario della scomparsa di Franca Rame, verranno riproposti due atti unici: “Una giornata qualunque” e “Coppia aperta”. Questi spettacoli, realizzati insieme a Dario Fo negli Anni 80, rendono omaggio alla straordinaria carriera di Franca Rame.

Canale 5 – 21.20: Il Volo – Tutti per uno

Un’esperienza musicale unica ti aspetta su Canale 5 con “Il Volo – Tutti per uno”. Dal suggestivo scenario dell’Arena di Verona, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ci regaleranno una serata indimenticabile. Ospiti speciali come Madame, Fiorella Mannoia, Annalisa e i Pooh si esibiranno insieme alla band. Federica Panicucci sarà presente per condurre l’evento.

La7 – 21.15: Eden

Se sei interessato alla tutela dell’ambiente e desideri scoprire le meraviglie naturali e artistiche del nostro pianeta, non perdere “Eden” su La7. Licia Colò, con la sua competenza e passione, ci condurrà in un viaggio alla scoperta della filosofia “green” e dei modi per salvaguardare il futuro della Terra.

Tv8 – 21.30: 4 Ristoranti “Ciociaria”

Alessandro Borghese è pronto a sfidare i ristoranti della Ciociaria nel reality culinario “4 Ristoranti”. Il famoso chef si metterà alla ricerca del miglior ristorante per bikers della regione, valutando la qualità del cibo e l’atmosfera unica di ogni locale. Il premio bonus sarà assegnato al miglior piatto di abbacchio.

Real Time – 21.30: Fantasmi di famiglia

Preparati per un’avventura paranormale con “Fantasmi di famiglia” su Real Time. Amy e Adam, insieme al sensitivo Chip Coffey, indagheranno su un antico tempio avvolto nel mistero e nella tradizione locale. Man mano che le ricerche procedono, si renderanno conto di trovarsi di fronte a un caso di omicidio.

I Film della Serata

Per gli amanti del cinema, ecco i film da non perdere questa sera:

Italia 1 – 21.20: Shrek 2

Unisciti a Shrek, Ciuchino e al Gatto con gli Stivali in questa divertente avventura animata. Nel film del 2004, i genitori di Fiona non accettano che la figlia abbia sposato un orco verde e la perfida Fata Madrina complotta per sostituire Shrek con il Principe Azzurro. Riusciranno i nostri eroi a difendere il loro amore?

Cine34 – 21.15: L’immortale

Marco D’Amore, noto per il suo ruolo in “Gomorra”, ci presenta il film drammatico del 2019 che porta il suo nome. La storia di Ciro Di Marzio continua, sopravvissuto a un colpo di pistola, è costretto a lasciare Napoli e si ritrova coinvolto in un nuovo incarico. Un’avvincente trama che appassionerà gli amanti dei film di mafia.

Sky Cinema Uno – 21.15: The Bourne Identity

Immergiti nell’azione con “The Bourne Identity” su Sky Cinema Uno. Matt Damon interpreta un uomo con totale amnesia, che scopre di essere un killer al servizio della CIA. Intraprenderà una pericolosa missione per scoprire la sua vera identità. Suspense, intrighi e colpi di scena ti terranno incollato alla poltrona.

Sky Cinema Due – 21.15: Close

Un film drammatico del 2022, diretto da Lukas Dhonp, che racconta la storia di un’amicizia complicata. Léo e Rémi, inseparabili fin dall’infanzia, dovranno affrontare i pregiudizi dei loro compagni di scuola che mettono in dubbio la loro relazione intima. Un film che esplora temi profondi legati all’adolescenza e all’identità.

Sky Cinema Family – 21.00: Harry Potter e i doni della morte – Parte 1

La saga di Harry Potter continua con la prima parte del capitolo finale. Harry, Hermione e Ron sono soli nella lotta contro le forze oscure dopo la scomparsa di Silente. In questa emozionante avventura, continueranno la ricerca degli Horcrux per sconfiggere Lord Voldemort una volta per tutte.

Sky Cinema Action – 21.00: San Andreas

Preparati a un’azione mozzafiato con “San Andreas” su Sky Cinema Action. Dwayne Johnson interpreta un pilota che, durante un devastante terremoto in California, si impegna a salvare la sua famiglia in viaggio da Los Angeles a San Francisco. Un film carico di tensione e adrenalina che ti terrà con il fiato sospeso.

Sky Cinema Suspense – 21.00: Gone Baby Gone

Un film drammatico del 2007 diretto da Ben Affleck, che segue la storia di una bambina rapita a Boston. Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, si uniscono alla polizia per cercare di ritrovare la piccola. Un’avvincente storia che mette in luce i dilemmi morali e le sfide della ricerca della verità.

Scegli il programma o il film che più ti intriga e goditi una serata all’insegna dell’intrattenimento. Buona visione!