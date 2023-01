Programmi Tv Stasera oggi 30 gennaio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’emozionante serata televisiva lunedì 30 gennaio 2023! Raiuno propone in prima serata l’avvincente fiction Black Out – Vite sospese, con Alessandro Preziosi. Canale 5 propone l’imperdibile reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Raidue propone l’intrigante reality Boss in incognito, con Max Giusti. E Rete 4 propone l’avvincente programma di attualità Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Non perdetevi questa serata di intrattenimento!

Non perdetevi l’incredibile puntata della Rai di stasera, lunedì 30 gennaio 2023: sarà un’esperienza indimenticabile!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.25 per assistere all’avvincente fiction Black Out – Vite sospese, con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Stasera in onda il 5° e il 6° episodio. Lo scioccante assassinio di Max manda onde nel villaggio, rivelando un assassino in mezzo a loro. Con il cibo in esaurimento, John (Alessandro Preziosi) suggerisce di cercare nelle case abbandonate del villaggio. Durante l’esplorazione di una capanna, Lorenzo scopre una pistola. Lidia scopre che Petra, la nipote di Giorgio, lo ha liberato per permettergli di scalare la montagna e cercare aiuto. Gli altri sopravvissuti temono che li abbandoni e li lasci al loro destino. Marco sospetta che Giovanni sia l’attentatore e l’assassino di Max e si confida con la sua ex moglie. Non perdetevi l’emozionante dramma!

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per l’emozionante finale di Boss in incognito! Condotto dallo straordinario Max Giusti, Daniele Masella, il capo del Biscottificio Casilino, con sede a San Cesareo (Roma), sarà stasera in incognito. Anche Giusti si unirà al divertimento, imparando sul campo a preparare impasti e ripieni per crostate. Non perdetevi questa entusiasmante puntata!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per seguire l’ultima puntata di Report prima che si prenda una pausa di qualche settimana e lasci spazio a Presa Diretta, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci dal 2017 dopo la partenza di Milena Gabanelli. Il giornalista romano, laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera al quotidiano “Paese Sera”. Non perdete questa interessante occasione per rimanere informati sull’attualità!

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per un’appassionata discussione sulla Quarta Repubblica! L’appello di Giorgia Meloni ai suoi alleati di stare alla larga da situazioni imbarazzanti e irritanti, e l’appassionato sforzo del PD per il necessario rinnovamento, sono solo alcuni dei temi che Nicola Porro affronterà questa sera. Non mancate!

Non perdetevi il sensazionale Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21.20! Alfonso Signorini ha preparato una scaletta entusiasmante per la puntata di prima serata, che la prossima settimana raddoppierà e sarà in concorrenza con il Festival di Sanremo. Con lui in studio ci saranno le straordinarie Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Non mancate!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 e non perdetevi l’emozionante anteprima della quarta stagione del programma di Licia Colò, Eden! Preparatevi a lasciarvi ispirare dalle straordinarie bellezze naturali, artistiche e architettoniche del nostro pianeta e a conoscere le più innovative filosofie “verdi” che contribuiranno a proteggere il futuro della nostra Terra.

Alle 21.20 su Real Time, Vite al limite: la storia di Octavia prende veramente vita. Octavia vuole disperatamente liberarsi dai confini del suo letto, ma le circostanze le impediscono di realizzare le sue aspirazioni. Aaron, invece, sta ancora lottando per affrontare la perdita del padre e probabilmente troverà conforto nella sua dipendenza dal cibo.

Preparatevi a una straordinaria serata di cinema lunedì 30 gennaio 2023! Non perdete questa incredibile occasione di divertimento!

Sintonizzatevi su Rai Movie alle 21.10 per vedere l’avvincente film western del 1976 I Believe No One, con Charles Bronson. Un’epidemia devastante ha colpito i soldati a guardia di una miniera e si attende l’arrivo di un carico di medicinali in treno. Non sanno che il carico è in realtà costituito da armi per i ribelli. Non perdetevi questo film emozionante!

Preparatevi a una serata adrenalinica su Italia 1 alle 21.20 con il film d’azione del 2017, Fast & Furious 8, interpretato dalla dinamica coppia Vin Diesel e Jason Statham! Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) si sono ritirati dalla vita frenetica, ma la banda viene catapultata in un vortice di emozioni quando la misteriosa Cipher (Charlize Theron) invoglia Dom a tornare nel mondo del crimine. Non perdetevi questa emozionante corsa!

Non perdete l’esilarante film fantasy del 2005 di James McTeigue, V per Vendetta, con Natalie Portman, in onda su 20 Mediaset alle 21.05! In un’Inghilterra post-apocalittica, una giovane donna coraggiosa e un misterioso eroe mascherato uniscono le forze per combattere per la libertà e la giustizia contro una dittatura tirannica. Vedere per credere!

Alle 9 su Iris, l’emozionante film del 2011 Gangster Squad di Ruben Fleischer, con Josh Brolin e Sean Penn, prende vita! Il sergente O’Mara viene scelto per formare una squadra d’élite per sconfiggere il famigerato gangster Cohen, che sta costruendo un impero criminale attraverso il traffico di droga e la prostituzione.

Il fuoco dell’amore si riaccende con il film drammatico del 2014 “The Best of Me” di Michael Hoffman, con Michelle Monaghan e James Marsden, in onda alle 21.10 su La 5. Dawson e Amanda, fidanzati del liceo, si ritrovano dopo molti anni nella loro città natale in occasione di un funerale e le vecchie fiamme si riaccendono.

Preparatevi a perdere la testa per il film commedia del 2004 Tu la conosci Claudia? di Massimo Venier, con Paola Cortellesi, Aldo, Giovanni e Giacomo alle 21.00 su Cine34. In piena crisi matrimoniale, Claudia si trova attratta da Giacomo, che si è da poco separato dalla moglie. Ma non è solo Giacomo a essere invaghito di lei: anche il tassista Aldo non può fare a meno di essere affascinato da lei!

Preparatevi a una straordinaria serata di cinema su Sky stasera, lunedì 30 gennaio 2023!

Non perdete l’occasione di vedere il film commedia di Paolo Virzì del 2022, Siccità, con Silvio Orlando, su Sky Cinema Uno alle 21.15! Roma è senza pioggia da tre anni e i cittadini lottano per sopravvivere di fronte alla mancanza d’acqua. Assistete ai destini intrecciati di Antonio e di altri personaggi che lottano per la loro vita. Un’occasione da non perdere!

Non perdete il classico western del 2012 di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx, Christoph Waltz e James Remar, in prima visione su Sky Cinema Due alle 21.15! Seguite l’emozionante viaggio di un cacciatore di taglie che si allea con lo schiavo Django per rintracciare alcuni criminali e ritrovare l’amata moglie di Django, venduta al crudele Candie. È una storia epica di coraggio e resilienza da non perdere!

Non perdetevi la versione restaurata del film musicale di Victor Fleming del 1939, Il mago di Oz, con Judy Garland, in onda su Sky Cinema Family alle 21.00! Seguite il viaggio dell’inguaribile sognatrice Dorothy, che viene travolta da un ciclone nel magico mondo di Oz. Deve raggiungere la Città di Smeraldo se vuole ritrovare la strada di casa, ma una strega cattiva la ostacola.

Non perdetevi il film thriller del 2020 di Emerald Fennell, A Woman of Promise, con Carey Mulligan, su Sky Cinema Suspense stasera alle 21.00! La vita di Cassie è piena di segreti e sorprese: è intelligente, provocante e astuta. Ma quando un incontro inaspettato fa riaffiorare un trauma del passato, nulla è come sembra. Non perdetevi questa storia avvincente!