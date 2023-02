Programmi Tv Stasera oggi 5 febbraio 2023: Film live da non perdere

Non perderti la straordinaria fiction Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri su Raiuno e non perdere l’opportunità di scoprire le ultime novità con Zona bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Un’occasione imperdibile!

Non perdetevi stasera la straordinaria programmazione televisiva di domenica 5 febbraio 2023! Su Raitre, non potete perdervi Che tempo che fa con il brillante Fabio Fazio. Su La7, invece, l’attualità è servita con Non è L’Arena, condotto dal talentuoso Massimo Giletti. Assicuratevi di non perdervi questa fantastica serata televisiva!

Non vedo l’ora di godermi la serata di stasera in tv domenica 5 febbraio 2023 su Rai! Sarà una serata fantastica!

Non perderti questa sera su Raiuno alle 21.25 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2, con la straordinaria Luisa Ranieri! L’episodio di stasera si intitola “Caccia al mostro”. Quando una ballerina di un night viene assassinata ai margini di Bari, Lolita (Luisa Ranieri) ricorre alla prodigiosa memoria di Forte per risalire a un vecchio omicidio con caratteristiche simili. In passato, Marietta, l’amica di Lolita, ha condotto le indagini come pubblico ministero. Non perderti questa emozionante storia!

Su Raitre, alle 20.00, non perderti il talk show Che tempo che fa! Fabio Fazio intervista i protagonisti dell’attualità e dello spettacolo, Luciana Littizzetto ci regala dei monologhi divertenti, e Filippa Lagerback incanta con la sua eleganza e simpatia. Un mix di intrattenimento che non può non piacere agli spettatori. Per concludere la serata, non perderti l’ormai tradizionale chiacchierata al Tavolo!

Programmi Mediaset, La7

Non perdetevi Zona Bianca, su Rete 4 alle 21.20! In questa fase di ansia e tensione, il programma condotto da Giuseppe Brindisi offre un tono di voce più pacato e moderato, un segno distintivo del giornalista pugliese che è molto amato dagli spettatori. Non perdete l’opportunità di godere di questo momento di relax!

Su La7 alle 21.15, l’attualità è rappresentata da Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti! La sua ricerca dello scoop spesso si rivela vincente: il 22 gennaio, l’intervista a Francesco Baiardo, legato in passato alla famiglia mafiosa dei Graviano, ha catturato l’attenzione di ben 1.252.000 telespettatori con una share del 8,3%. Un risultato straordinario!

Tv8, Nove, Real Time

Non perdetevi l’appuntamento imperdibile con Bruno Barbieri – 4 Hotel, in onda su Tv8 alle 21.20! Bruno vi porterà in un viaggio nel Molise, da Termoli a Capracotta, Isernia e Campobasso. Come sempre, quattro albergatori si scambieranno le loro strutture, valutando le location, i servizi, le camere e i prezzi dei rivali. E non mancheranno delle bizzarre sorprese! Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica!

Venite a godervi l’ultima serata di Only Best – Comico Show con Elettra Lamborghini e i PanPers! Stasera, gli artisti si esibiranno con le loro migliori performance. Tra loro, potrete rivedere Barbara Foria, Valentina Persia, Antonio Ornano e Raul Cremona. Non perdete l’occasione di divertirvi alle 21.25 di questo Sabato, Su Nove!

Su Real Time, alle 20.50, non perdete l’occasione di vedere il nostro imperdibile reality Il Castello delle Cerimonie! Il Cavaliere Nicola Flotta, amico di famiglia e proprietario di un altro lussuoso spazio per cerimonie con sede in Calabria, varcherà i cancelli del Castello di Donna Imma con un dono misterioso dal valore inestimabile. Non perdetevi questa imperdibile occasione!

Non vedo l’ora di godermi i film di stasera, domenica 5 febbraio 2023! Sarà una serata di grande intrattenimento!

Venite a vedere Su Rai Movie alle 21.10, il film commedia del 1973 di Steno, Piedone lo sbirro, con Bud Spencer e Adalberto Maria Merli. Piedone, un poliziotto famoso per la sua gentilezza ma anche per i suoi metodi decisi, è stato sospeso dal servizio. Per ristabilire la sua reputazione, Piedone sgominerà una pericolosa banda di spacciatori. Non perdete l’occasione di vedere questa divertente avventura!

Su Canale 5, alle 21.20, scoprite Fino all’ultimo indizio, il film thriller del 2021 diretto da John Lee Hancock, con Denzel Washington nei panni del vice sceriffo della contea di Kern, Joe Deacon. Quando Deacon si reca nel distretto di polizia di Los Angeles per servizio, scopre che un omicidio è stato commesso con le stesse modalità usate anni prima da un serial killer che lui non è riuscito a bloccare. Non perdetevi questa emozionante avventura!

Su Italia 1, alle 21.20, non perderti Tata Matilda e il grande botto, una divertente commedia del 2010 diretta da Kirk Jones e interpretata da Emma Thompson e M. Gyllenhaal. Ambientata in una fattoria inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, segui la storia di Isabel che cerca di mantenere la sua famiglia unita dopo che il marito è partito per il fronte. Ma tutto cambia quando arriva Tata Matilda (Emma Thompson), la straordinaria governante che porta magia nella loro vita.

Venite a Su Cine34 alle 21.00 per vedere la commedia del 1986 di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Renato Pozzetto e Carlo Verdone! Silvano e Alfio, entrambi laureati in medicina, aprono una clinica per aiutare le persone a perdere peso, ma i loro metodi estremi porteranno i pazienti a cercare vendetta. Non perdete questa occasione di vedere una commedia divertente e ricca di azione!

Non vedete l’ora di stasera? Domenica 5 febbraio 2023, Sky offre una selezione di film che non vi deluderanno! Preparatevi a una serata di intrattenimento di prim’ordine!

Non perderti su Sky Cinema Uno alle 21.15 il film commedia del 2014, diretto da Riccardo Milani, Scusate se esisto!, con Raoul Bova e Paola Cortellesi! Serena, un architetto di successo a Londra, decide di fare ritorno a Roma. Per sbarcare il lunario, si mette a lavorare in vari posti sottopagati, tra cui un locale gestito dall’affascinante Francesco. Non puoi perdertelo!

Venite a scoprire The Outfit, il film giallo del 2022 diretto da G. Moore, con Mark Rylance, in esclusiva su Sky Cinema Due alle 21.15! Ambientato negli anni ’50, seguiamo l’emigrato inglese Leonard, sarto che ha aperto una bottega nei bassifondi di Chicago. Quando una notte alcuni uomini bussano alla sua porta in cerca di un pacco, Leonard si trova coinvolto nei loschi affari dei Boyle, una famiglia di gangsters. Non perdetevi questa spettacolare storia!

Non perdetevi stasera su Sky Cinema Family, alle 21.00, il magnifico film del 1991 diretto da Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con la straordinaria interpretazione di Robin Williams. Peter Banning, distratto dalla carriera, ha trascurato moglie e figli, ma durante un viaggio a Londra riscopre le sue vere origini: era Peter Pan e ora è il momento di tornare in azione! Non perdete l’occasione di rivivere questa magica avventura!

Venite a vedere Nemico Pubblico – il film drammatico di Michael Mann del 2009 con Johnny Depp e Christian Bale – su Sky Cinema Action alle 21.00! John Dillinger è un rapinatore che terrorizza l’FBI, ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis è deciso a fermarlo. Non perdetevi questa emozionante sfida tra il cattivo e il buono!