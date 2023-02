Chi è Stefano Cassoli marito di Roberta Capua? Età, lavoro e figli

Stefano Cassoli è un imprenditore immobiliare bolognese, sposato con la conduttrice televisiva Roberta Capua.

Stefano Cassoli età, moglie, figli

La data di nascita di Stefano Cassoli è attualmente sconosciuta. È sposato con Roberta Capua dal 2011. Al momento del loro incontro, Roberta usciva da una relazione importante e, per certi versi, difficile con Massimiliano Rosolino. Cassoli e Capua risiedono a Bologna, con il figlio Leonardo, nato nel 2008. Per Roberta Capua si tratta del secondo matrimonio: in precedenza era stata sposata con Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset.

Roberta Capua

Di origine napoletana, Roberta Capua ha ottenuto il titolo di Miss Italia prima di sfruttare l’opportunità di apparire nel programma di Claudio Cecchetto, “Vota la voce”. Successivamente si è dedicata alla professione di modella, partecipando a sfilate di moda in diverse grandi città del mondo e comparendo sulle copertine di rinomate riviste come Vogue, Amica, Anna, Grazia, Donna e molte altre. La sua carriera di modella l’ha portata da Milano a Parigi, New York, Tokyo, Madrid, Barcellona, Monaco e Amburgo.

Età di Stefano Cassoli

Nel 1993 ha lasciato la televisione ed è stata scelta come seconda annunciatrice di Rete 4, anche se alla fine non ha mai assunto il ruolo. È il momento cruciale che segna l’inizio della sua carriera: conduce per due stagioni la rubrica TgCinema su Rete 4, il celebre magazine Nonsolomoda su Canale 5, il talk show Tappeto volante su Telemontecarlo, i programmi CercasiMissItalia 98 disperatamente o quasi, Fantastica Italiana e molti altri.

A partire da aprile 2018 ha condotto il talk show Brava! su Rai Premium. Più tardi, nello stesso anno, è stata realizzata una seconda edizione. Si è poi trasferito su LA7, dove ha presentato la rubrica di salute e benessere Belli dentro belli fuori. Dal 2020 al 2021 ha condotto L’ingrediente perfetto.

In un’intervista a Serena Bortone su Oggi è un altro giorno, ha parlato del modo in cui ha affrontato il fatto di essere stata etichettata come “terrona” nella Milano degli anni Ottanta. Ha dichiarato: “All’epoca essere napoletani non era particolarmente ben visto, quindi mi arrabbiavo molto. Rispondevo a chi diceva queste cose con uno schiaffo che forse ricordano ancora”.

Le piace interagire con i suoi fan e ha quasi 50 mila follower sui social media, con i quali condivide foto mozzafiato e frammenti della sua vita quotidiana. Si impegna a mantenere uno stile di vita sano con una dieta nutriente e molto esercizio fisico. Ama i momenti di intimità con la sua famiglia, che le danno l’opportunità di riflettere e crescere. È appassionata di restituire alla comunità e contribuisce attivamente a iniziative e donazioni di beneficenza.