Quale concorrente verrà eliminato stasera dal Grande Fratello Vip? I sondaggi del 2 gennaio rischio eliminazione?

Il programma Grand Fratello Vip può essere seguito in diretta su Canale 5 alle 21:45 e in streaming su Mediaset Play. Le telecamere del programma trasmettono in diretta le immagini degli inquilini della Casa dalle 9:00 alle 6:00 su Mediaset Extra. Inoltre, il programma viene trasmesso su La5 dal lunedì al venerdì alle 12:30 e dal lunedì al sabato all’1:00. Sono inoltre previste due trasmissioni giornaliere in onda alle 16:40 su Canale 5 e alle 13:00 su Italia 1, dal lunedì al venerdì.