Quanti anni ha Alda D’Eusanio? Incidente, compagno, figli, Craxi

Alda D’Eusanio è una celebre giornalista e presentatrice italiana. Cosa conosciamo di lei? Alda D’Eusanio è una rinomata giornalista e conduttrice televisiva italiana; oggi la vediamo spesso partecipare ai programmi di Barbara D’Urso come opinionista. Ma cosa sappiamo di lei?

Biografia

Alda D’Eusanio è nata a Tollo il 14 ottobre del 1950. Dopo la laurea in Sociologia, è diventata giornalista professionista; la sua avventura televisiva è iniziata nel 1988 con la conduzione del Tg2 Stanotte e successivamente partecipando alla trasmissione L’Italia in diretta. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista anche in Al posto tuo.

Altri incarichi in TV

Oltre alla conduzione, ad Alda D’Eusanio sono stati assegnati altri ruoli televisivi come quello di opinionista. La sua carriera, in tal senso, ha avuto inizio nel 2017 con L’Isola dei Famosi e successivamente nei salotti di Barbara D’Urso e di Piero Chiambretti.

Incidente

La sua vita è stata drammaticamente segnata da un grave incidente verificatosi a Roma, in Corso Vittorio Emanuele, nel 2012: un motociclista ha investito Alda che è rimasta in coma per un lungo periodo. Dopo questo, la giornalista ha affrontato diversi mesi di terapia riabilitativa neurologica.

Controversie

Qualche mese fa Alda D’Eusanio è stata al centro di una grande controversia a causa di una multa della Guardia Di Finanza: la giornalista ha pubblicato un video sui social in cui si lamentava di aver ricevuto una sanzione per aver dimenticato la mascherina chirurgica. La D’Eusanio sosteneva di averla con sé, ma che essendosi rotta non poteva essere indossata correttamente. Ecco le sue parole:

Mi hanno fermata in piazza mentre i criminali sono stati rimandati a casa per il coronavirus, i cittadini onesti così si sentono oppressi. Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine.

Di seguito il video completo:

Proprio quando la polemica sembrava ormai sopita, la giornalista ha intensificato la questione pubblicando la foto qui sotto sul suo profilo Instagram accompagnata dalla seguente didascalia:

E poi dicono che la D’Eusanio non indossa le mascherine in maniera corretta 😉

Coniuge

Alda è stata sposata dal 1983 con Gianni Statera, deceduto nel 1999. Lei e suo marito non hanno avuto figli.

Craxi e Alda D’Eusanio

Bettino Craxi, ex leader politico italiano, fu coinvolto nello scandalo di Tangentopoli e per questo motivo divenne latitante rifugiandosi ad Hammamet, in Tunisia, dove poi morì. Alda D’Eusanio ancora oggi si dichiara sua amica e niente di più, ma in diverse intercettazioni telefoniche gli investigatori hanno colto delle parole molto intime, come ad esempio “Ti do un bacino sulla bua”. La giornalista, comunque, intervistata dal programma Belve, ha risposto alle provocazioni in maniera brillante.