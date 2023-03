Raf chi è il marito di Gabriella Labate? Età, carriera, canzoni, vero nome e figli

Tutto è pronto per il consueto e imperdibile incontro domenicale con Domenica In, il salotto televisivo prediletto e seguito dai telespettatori di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi, nello spazio dedicato alla musica, ci sarà anche la showgirl Gabriella Labate, che si aprirà sinceramente: dalla carriera all’affetto per il marito, il celebre cantante Raf. Entrambi saranno presenti in studio e tra un brano e l’altro parleranno del loro profondo legame.

Gli inizi e il debutto del cantautore Raf

Raf, registrato come Raffaele Riefoli, è nato a Margherita di Savoia il 29 settembre 1959 ed è un rinomato cantautore italiano. Sappiamo che da giovanissimo, a 17 anni, si è trasferito a Firenze, poi a Londra, dove ha formato un gruppo con il futuro chitarrista dei Litfiba. È proprio a Londra che ha iniziato a lavorare come cameriere per sostentarsi, fino a quando non ha incontrato Giancarlo Bigazzi, con il quale ha stabilito un rapporto importante, particolarmente all’inizio della sua carriera. Nel 1983 è stato pubblicato l’album Self Control, il suo primo successo discografico, poi ha scritto Il Principe per Claudia Mori. E nel 1987 ha composto la musica di Si può dare di più, interpretata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. Raf ha poi partecipato all’Eurovision con Umberto Tozzi con la canzone Gente di Mare. Da allora, ha accumulato un successo dietro l’altro.

I suoi lavori recenti e le canzoni celebri

Nel 2018 Raf ha pubblicato il singolo Come una danza, in duetto con Umberto Tozzi. E con lui, l’amico di sempre, ha girato palasport e teatri in tutta l’Italia. Più recentemente, il 24 giugno, dopo ben 7 anni dall’ultimo, ha lanciato il nuovo singolo ‘Charie’. Tra i suoi album noti, tornando indietro nel tempo, ricordiamo:

Self Control

Svegliarsi un anno fa

Cosa resterà

Manifesto

La prova

Passeggeri distratti

Metamorfosi.

Raf ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo, sempre nella categoria ‘big’: la prima volta con Inevitabile follia, poi con Cosa resterà degli anni ’80 e Oggi un Dio non ho.

Chi è la moglie Gabriella e i figli

Per quanto riguarda la vita privata, il cantautore Raf è sposato dal 1996, quindi da 26 anni, con la soubrette Gabriella Labate. Dalla loro unione sono nati due figli: Bianca, nel 1996, e Samuele, nel 2000.

Instagram di Raf

Raf ha un profilo Instagram e con l’account @raffriefoli conta oltre 93 mila seguaci.