Rai: concorrenza interna tra Caterina Balivo e Milo Infante. Cosa accade?

L’inizio di stagione non è stato dei più semplici per la Rai. Uno studio del Sole 24 Ore ha evidenziato come l’apertura della programmazione televisiva pubblica sia stata meno performante rispetto alla concorrenza. Le reti generaliste hanno perso 248 mila spettatori nel giorno medio e 47 mila nel prime time, con Canale 5 che ha superato Rai 1 come rete più apprezzata dagli italiani.

Concorrenza Interna a Rai: La Volta Buona vs Ore 14

In questo scenario poco favorevole per la Rai, emerge una tensione interna tra i programmi “La Volta Buona” su Rai 1 e “Ore 14” su Rai 2. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, a Viale Mazzini si sta vivendo un clima di competizione tra i due programmi, entrambi in onda nello stesso orario.

Ascolti in Crescita per Milo Infante, Calo per Caterina Balivo

Il programma condotto da Caterina Balivo sta registrando ascolti bassi, mentre quello di Milo Infante sembra in crescita e conquista sempre più telespettatori ogni giorno.

Budget e Risorse: Le Polemiche

C’è anche un altro elemento che sta alimentando la tensione: il budget. Infante avrebbe ricevuto un budget ridotto rispetto a quello più generoso concesso a Balivo. Questa situazione avrebbe portato Infante a richiedere una riduzione dell’orario del programma, a causa della mancanza di risorse economiche e collaboratori.

La Decisione è nelle Mani dei Dirigenti Rai

Ora la palla passa ai dirigenti della Rai, che dovranno prendere decisioni importanti, tenendo conto che entrambi i programmi prevedono dirette quotidiane per i prossimi lunghi mesi.