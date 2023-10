Nina Zilli ha un fidanzato, Daniele Lazzarin: ecco chi è il compagno

La cantante Nina Zilli, conosciuta per le sue hit e le sue milioni di copie vendute, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di essere stata rifiutata per un lavoro a causa della sua gravidanza. Una situazione che purtroppo molti conoscono, ma che non ci si aspetta nel 2023.

“Stavo trattando la partecipazione a un evento privato”, racconta Nina. “Gli organizzatori hanno contattato il mio staff chiedendo conferma sulla mia gravidanza, spoilerata da Fiorello. Alla risposta affermativa, è arrivato subito il: no, grazie. Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi”.

“Ero al quarto mese di gravidanza e mi toglievano il lavoro come se fosse la cosa più naturale del mondo. L’evento cancellato era fissato quasi un mese dopo il parto. Pronta o non pronta, avrei dovuto essere io a decidere, o no?”.

Nonostante le difficoltà, Nina non si è fermata. A due settimane dal parto era su un palco a Rimini, mentre il suo compagno, il rapper-produttore Daniele Lazzarin, in arte Danti, dava il biberon alla piccola Anna Blue.

Nina Zilli e il Caso Elodie

Nina ha anche parlato di un recente malinteso che l’ha vista coinvolta con la collega Elodie. “Uscite la musica bella”, aveva commentato Nina, frase che è stata interpretata come un attacco a Elodie. “Una bufala”, smentisce Nina. “Frequentiamo gli stessi giri e lei sa che non parlavo di lei. Io commentavo una tendenza più ampia”.