Reazione a Catena, la vittoria è femminile: chi sono le “Amiche in Onda” e quanto hanno vinto: montepremi, nomi e cognomi

Chi Sono le “Amiche in Onda”?

Le “Amiche in Onda” sono le campionesse in carica di Reazione a Catena 2023. Questo trio di campionesse è composto da tre amiche di lunga data, unite dalla loro affiatata amicizia e dalla passione per questo gioco televisivo. Chi sono veramente queste vincitrici? Da dove vengono?

Le Identità delle Campionesse

Donatella Farina: Originaria di Policoro, Basilicata, Donatella è una pugliese di adozione. Lavora come ricercatrice sanitaria ed è una grande appassionata di scienza. Tra le sue passioni ci sono la lettura e l’ascolto della musica. Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo: Queste due campionesse sono salentine e condividono la loro affinità per il gioco anche su Instagram, dove sono molto attive.

Record di Montepremi

Questo trio di campionesse ha fatto parlare di sé per il loro eccezionale successo nel gioco di Reazione a Catena. Hanno partecipato alla puntata del 29 settembre e sono rimaste fino al 1° ottobre. Durante questo periodo, hanno vinto ben due volte, dimostrando una notevole abilità nel gioco dell’Ultima Catena, dove sono state abili nel contenere i dimezzamenti del montepremi iniziale.

Ecco quanto hanno vinto:

La prima vittoria ha fruttato loro 16.250 euro in gettoni d’oro.

La seconda vittoria è stata ancora più straordinaria, con un montepremi di 47.500 euro. Si tratta del montepremi più cospicuo mai vinto in questa edizione del gioco.

In totale, le “Amiche in Onda” hanno conquistato un impressionante montepremi di 63.750 euro in gettoni d’oro.