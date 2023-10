Il grande ritorno di Marta Fascina: ecco cosa rivela su Silvio dopo mesi di silenzio

Una data speciale, carica di emozioni

Il 29 settembre, una data che avrebbe dovuto essere di festa, oggi si tinge di malinconia. Questo sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi, e in questo contesto, Marta Fascina rompe il silenzio. Con parole toccanti, la rappresentante di Forza Italia ha deciso di condividere i suoi sentimenti, colpendo profondamente molte persone. La perdita è ancora palpabile e il lutto non sembra ancora superato del tutto.

Le parole di Paolo, fratello di Berlusconi

Solo pochi giorni fa, Paolo Berlusconi aveva condiviso il suo pensiero su Marta Fascina: “Silvio è ancora con noi. Anche se ci ha momentaneamente lasciato, il suo spirito vive. Dico a Marta, che è ancora tanto afflitta, di trovare la forza di ritornare al Parlamento. È un suo diritto e, più importante, un dovere. Dobbiamo essere sereni e grati di aver avuto l’opportunità di conoscerlo, amarlo e condividere la vita con lui.”

Marta Fascina: Le parole nel giorno del compleanno di Berlusconi

Avrebbe dovuto essere un giorno di grande celebrazione. Nel giorno del suo compleanno, Silvio Berlusconi sarebbe stato al centro delle attenzioni, festeggiato dalla sua compagna Marta e da tutti coloro che gli erano vicini, specialmente i suoi figli. Tuttavia, nonostante la sua assenza fisica, Marta ha voluto rendere omaggio con una dedica commovente:

“Amore mio, oggi è il tuo compleanno. Auguri a te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale. Non solo un visionario imprenditore e un asso nella comunicazione, ma sopratutto un uomo dal cuore grande, generoso e giusto.”

Marta ha condiviso anche alcune foto di momenti insieme e ha aggiunto sul suo profilo Instagram:

“Sei un pilastro della democrazia e della libertà. Sei un esempio di pragmatismo e visione per le generazioni future. Hai cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Ogni giorno illumini e riscaldi il mio cuore.”

Un legame eterno

Chiudendo il suo omaggio, Marta guarda al futuro con speranza: “Anche se ora non possiamo tenere le mani insieme, so che un giorno, in qualche modo, le nostre anime si ritroveranno e saranno unite per sempre. Buon compleanno amore mio, il mio amore per te è eterno. Tua, Marta.”