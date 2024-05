Fiume Veneto, tragedia sul lavoro: uomo di 69 anni muore colpito da una gru, “Troppo anziano per lavorare”

Il tragico decesso di Ivo Bellotto, avvenuto il 30 aprile a Fiume Veneto, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente per i lavoratori anziani. A quasi 69 anni, Bellotto, autotrasportatore e operaio specializzato, ha perso la vita in un incidente con una gru mentre si preparava a festeggiare la Festa dei Lavoratori. L’incidente pone interrogativi critici sull’adeguatezza delle misure di sicurezza e sulla gestione dell’età avanzata in ambienti lavorativi ad alto rischio.





Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl Belluno Treviso, ha espresso preoccupazione per il fatto che un lavoratore vicino alla pensione fosse ancora impegnato in mansioni così pericolose. L’incidente ha visto Bellotto colpito fatalmente dalle forche di un camion gru, che stava operando. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto per un presunto arresto cardiaco causato dall’impatto.

Bellotto era un residente di Fontanelle, nel Trevigiano, e lavorava per la ditta Biemme Costruzioni e Scavi dal maggio 2020. In seguito all’incidente, l’area è stata transennata e posta sotto sequestro per le indagini. Il segretario Paglini ha sottolineato che “anche se in ottima salute, i riflessi non sono quelli di un giovane”, evidenziando la necessità di riconsiderare l’impiego di lavoratori anziani in ruoli che richiedono alta reattività fisica.

La sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, ha portato le condoglianze della comunità alla famiglia di Bellotto, descrivendo i momenti di dolore condiviso con la famiglia del defunto e sottolineando la stima che la comunità aveva per lui. Marco Potente, segretario generale della Filca Cisl Belluno Treviso, ha richiesto un’indagine approfondita sugli aspetti di sicurezza mancati che hanno portato all’incidente, mentre Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, ha commentato sull’accettabilità della sicurezza sul lavoro, evidenziando come sia inaccettabile che chi esce di casa per lavoro possa non farvi ritorno.

Questo tragico evento solleva questioni fondamentali sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle politiche di impiego per i lavoratori anziani, invitando a una riflessione urgente sulle normative attuali e sulle misure di protezione necessarie per prevenire future tragedie.