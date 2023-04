Resta con me 2 verrà, bis stagione in composizione: ritorna Francesco Arca come Alessandro

Preparatevi per Resta con me 2! Abbiamo un cast incredibile, con Francesco Arca, Laura Adriani e Mario Di Leva, e il produttore Carlo Degli Esposti ha confermato che la seconda stagione arriverà presto! Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà al vicequestore Alessandro Scudieri nella prossima puntata!

Il magnifico successo di Resta con me di Maurizio De Giovanni, diretto da Monica Vullo, ha lasciato i fan in trepidante attesa del rinnovo della serie – e i loro desideri sono stati esauditi! Carlo Degli Esposti, produttore della serie, ha confermato in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni che gli sceneggiatori stanno già lavorando a una seconda stagione. Gli spettatori avranno presto la possibilità di continuare a seguire le eroiche avventure del vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato dall’amatissimo Francesco Arca. Emozionante il fatto che Arca si sia profondamente affezionato a questo personaggio e abbia espresso il suo entusiasmo per i prossimi episodi!