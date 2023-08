Riccardo Laganà: il consigliere Rai che ci ha lasciati troppo presto

Una scomparsa inaspettata: Riccardo Laganà Riccardo Laganà, figura chiave nella Rai e rappresentante dei suoi dipendenti, è tragicamente scomparso all’età di 48 anni a causa di un arresto cardiaco. Nato a Roma nel 1975, Laganà era diventato un pilastro nel mondo delle telecomunicazioni e, più specificamente, nell’azienda televisiva di punta italiana.

Un percorso di dedizione alla Rai Nel luglio 2018, l’assemblea dei dipendenti della Rai aveva eletto Laganà come componente del CDA, un ruolo che gli era stato rinnovato nel giugno 2021. La sua dedizione era evidente:

Ingresso in Rai nel 1996 come tecnico di produzione al Centro di Produzione di Roma.

come tecnico di produzione al Centro di Produzione di Roma. Attivismo nella tutela dei valori del servizio pubblico, collaborando con: Articolo 21 Move On Italia Associazione Stampa Romana Libertà e Giustizia E molte altre associazioni di rilievo.

nella tutela dei valori del servizio pubblico, collaborando con: Lancio di lndigneRAI nel 2011 , una piattaforma web mirata a promuovere un dialogo aperto sulla Rai.

, una piattaforma web mirata a promuovere un dialogo aperto sulla Rai. Fondazione dell’associazione Rai bene Comune nel 2015 , diventando il suo presidente.

, diventando il suo presidente. Impegno ecologico e animalista, lavorando attivamente per la tutela degli animali e dell’ambiente.

L’ultimo saluto a una figura emblematica

La notizia del suo improvviso decesso ha lasciato un segno profondo tra i suoi colleghi e amici alla Rai. Laganà non era solo un membro del Consiglio di Amministrazione, ma la voce di coloro che lavorano ogni giorno per portare avanti il Servizio Pubblico.

Le parole della Presidente Rai Marinella Soldi e dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio esprimono il dolore e la sorpresa di una comunità intera: “L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la Rai. Riccardo era la rappresentanza viva di chi, ogni giorno, rende possibile il nostro Servizio Pubblico.”

In memoria di un uomo d’impatto

La scomparsa di Riccardo Laganà non sarà mai dimenticata. La sua dedizione alla Rai, la sua passione per il servizio pubblico e l’importanza data alle tematiche ambientali e animaliste sono un lascito che resterà come testimonianza del suo passaggio in questo mondo. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le persone e le organizzazioni che ha toccato e influenzato.