Riduzione della pena per i fratelli Bianchi nell’omicidio di Willy: La madre riflette sul perdono

Nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre 2020, la condanna per i fratelli Bianchi è stata ridotta a 24 anni in secondo grado. Questa decisione ha suscitato diverse reazioni, inclusa quella della madre di Willy, che riflette sul perdono e la giustizia nel suo commento.

La Condanna Ridotta

La pena per Marco e Gabriele Bianchi è stata ridotta a 24 anni in secondo grado, riconoscendo le attenuanti generiche. Tuttavia, le condanne per Mario Pincarelli (21 anni) e Francesco Belleggia (23 anni) sono state confermate.

La Riflessione della Madre di Willy

Lucia Monteiro Duarte, madre di Willy, ha commentato la sentenza affermando che nonostante nessuna sentenza potrà riportarle indietro suo figlio, accetta la giustizia che è stata fatta. Tuttavia, ella distingue il perdono dalla rabbia e dalla giustizia, lasciando aperta la questione se la sentenza sia giusta o meno.

