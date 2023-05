“Rischia un provvedimento”. Isola dei Famosi, tutti hanno visto e sentito il naufrago. Roba “a luci rosse”

L’Isola dei Famosi 2023 è il reality show del momento in onda su Canale 5, che sta attirando l’attenzione del pubblico grazie alle avventure dei naufraghi e alle dinamiche che si creano sull’isola. Tuttavia, durante l’ultima diretta, si è verificato un evento che potrebbe causare problemi a uno dei naufraghi.

Durante il collegamento tra la Palapa e lo studio per le nomination della settimana, Paolo Noise ha fatto un commento che potrebbe essere considerato inappropriato e che ha fatto storcere il naso a molti spettatori. Il naufrago ha parlato del suo passato in modo “colorito” e ha fatto riferimento alla sua salvezza nel momento di maggior successo grazie alla “vagina” e non all’amore, come suggerito da uno degli opinionisti, Vladimir Luxuria.

La battuta di Paolo Noise ha suscitato molte reazioni da parte del pubblico e dei media, e molti si sono chiesti se il naufrago rischia un provvedimento disciplinare. In effetti, la nuova linea editoriale dei programmi Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi punta a una maggiore attenzione alla decenza e al rispetto dei valori morali, quindi è possibile che un commento del genere possa essere considerato inappropriato e causare problemi al naufrago.

Non è ancora chiaro se Paolo Noise riceverà un provvedimento o meno, ma la questione è stata sollevata e potrebbe avere conseguenze per il naufrago. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno altre conseguenze per il commento inappropriato.