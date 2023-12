Rissa Fuori Roma: Una Cena Che Si Trasforma in Aggressione Brutale

Quello che doveva essere una serata piacevole tra una coppia di 40enni si è trasformato in un incubo di violenza nelle strade di Genzano, in provincia di Roma. Dopo una cena e una serata fuori, forse resa troppo alcolica, la coppia ha iniziato a litigare per strada. Ma la lite è presto sfociata in una rissa brutale e in un attacco reciproco che ha portato alla perdita dell’orecchio di lui.

L’intervento Della Polizia

Un passante che ha assistito alla violenta disputa ha chiamato la polizia di Genzano per fermare l’aggressione. Sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo gravemente ferito, con una parte dell’orecchio amputata a causa del morso inflitto dalla compagna. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale dei Castelli.

Una Relazione Caratterizzata da Litigi e Violenza

La coppia coinvolta nell’incidente è composta da una donna di Ariccia e un uomo di origini romene che convivono da alcuni anni in una casa nel centro di Ariccia. La serata, che sembrava iniziata in modo tranquillo, si è rapidamente trasformata in una serie di litigi animati mentre passeggiavano per le strade del paese. La situazione è presto degenerata in una rissa fisica, culminando con l’aggressione della donna che ha letteralmente staccato il lobo dell’orecchio dell’uomo a morsi.





Una Storia di Litigi e Violenza

Secondo quanto riportato dai vicini della coppia, questa non è stata la prima lite violenta tra i due. Le discussioni erano frequenti e spesso sfociavano in violenza fisica. Sembrava che la situazione si aggravasse soprattutto dopo un eccessivo consumo di alcol. La coppia sembrava incapace di gestire i litigi senza che degenerassero in episodi di violenza.