Roberta Capua in lutto: addio alla madre Marisa Jossa, la prima Miss Italia della gestione Mirigliani

Il mondo della bellezza e dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Marisa Jossa, la prima Miss Italia sotto la gestione di Enzo Mirigliani nel 1959. È deceduta all’età di 85 anni a Napoli, una città che ha sempre avuto un posto speciale nei cuori della Jossa.

Un Addio a una Pioniera della Bellezza

Marisa Jossa è stata una figura iconica nella storia di Miss Italia. Con 21 anni, ha vinto il prestigioso titolo nella pittoresca cornice di Ischia, tra ben 34 concorrenti. La giuria, composta da 15 membri, tra cui le celebrità Eleonora Ruffo e Link Shaw, ha riconosciuto il suo straordinario fascino. La premiazione si è svolta presso il locale ‘Ò Saracinò’, con la presenza di talentuosi cantanti chitarristi Ugo Calise e Armando Romeo, mentre il carismatico Renato Tagliani ha condotto l’evento.





Un’Incredibile Bellezza Naturale

Marisa Jossa è stata un’ambasciatrice della bellezza naturale. I giornali dell’epoca l’hanno descritta come una bellezza che non aveva bisogno di trucchi o artifici. Non si truccava gli occhi, non tingeva le sopracciglia o le unghie. Era semplicemente affascinante nella sua autenticità. Per la sua vittoria, ha ricevuto un premio di un milione di lire, ma la fortuna le ha sorriso ancora di più quando, pochi giorni prima, la Piaggio ha messo in palio una Vespa che ha vinto proprio lei.

Un Legame Speciale con la Figlia Roberta Capua

La storia di Marisa Jossa è resa ancora più speciale dal fatto che, 27 anni dopo, sua figlia Roberta Capua avrebbe conquistato il titolo di Miss Italia. Un legame unico che ha reso la famiglia Jossa-Capua una parte indelebile della storia del concorso di bellezza italiano.

Il Tributo di Roberta Capua

La figlia Roberta Capua, oggi una nota presentatrice televisiva, ha reso omaggio a sua madre con un toccante post su Instagram. Con la foto di una giovane e sorridente Marisa, ha scritto semplicemente: “Ciao mamma”, accompagnando il messaggio con un cuore. Un gesto di affetto che ha toccato il cuore di molti.

Un Eredità Indimenticabile

Marisa Jossa ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Miss Italia e nella memoria di coloro che l’hanno conosciuta. Il suo stile naturale e autentico continuerà a ispirare le generazioni future, mentre la sua storia speciale con la figlia Roberta rimarrà un tributo eterno all’amore familiare e alla bellezza senza tempo.