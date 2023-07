Roberta Capua: Momenti di panico durante la registrazione di "Non Sono Una Signora" - Controcopertina

Roberta Capua, famosa e amata conduttrice televisiva, ha vissuto un momento di malore durante la registrazione di “Non Sono Una Signora”, lo show dedicato all’arte performativa delle Drag Queen. Questo fortunato programma, condotto da Alba Parietti, è l’adattamento italiano di “Make Up Your Mind”. Nell’episodio in questione, cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura si sono esibite come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta.

Un malore improvviso

Durante lo spettacolo, le star hanno mantenuto segreta la propria identità, proprio come accade nel programma “Il cantante mascherato”. Durante la registrazione di “Non Sono Una Signora”, Roberta Capua si è sentita male improvvisamente. Indossando un attillato abito in lattice, richiesto dagli stylist per il suo look, la conduttrice ha manifestato un forte malessere, allertando immediatamente la produzione e lo staff presente.

Una situazione di difficoltà

In preda alla difficoltà respiratoria, Roberta Capua ha chiesto aiuto: “Potete allentare un po’ la parte del mento? Lo sento molto stretto. Mamma mia, non so se ce la faccio. Non respiro, il collo è troppo stretto! Potete aprirmi? C’è un ventilatore? Fa davvero caldo! Mi fa male il collo! Apritemi il collo! Mi sento svenire!”.

Vale la pena sottolineare che Roberta Capua sta bene e il malore è stato solo temporaneo. La stessa conduttrice ha raccontato: “Per un attimo ho temuto di dover abbandonare lo show”. Nonostante sia stata eliminata durante la sfida di lipsync contro le The Nancies (che hanno poi vinto la puntata), Vulcanya (l’alter ego di Roberta Capua) ha aggiunto: “Vorrei far capire a tutti che le drag sono persone che praticano un’arte meravigliosa”.

E ha concluso dicendo: “Offrono spettacolo, divertimento e allegria, ma dietro di loro c’è sempre una storia. Ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza e spero di potervi incontrare nuovamente in futuro”. Alla fine, Roberta Capua è riuscita a portare a casa un risultato positivo nonostante il malore temporaneo che ha affrontato durante la registrazione di “Non Sono Una Signora”.