Roma: bambino di 3 anni cade dal balcone mentre i genitori riposano. La madre: “Eravamo addormentati”. I genitori subiscono un malore

Non si conoscono i dettagli esatti dell’incidente: il bambino di tre anni, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli, è caduto dal balcone del secondo piano dell’abitazione della sua famiglia, in via dei Fiori 6 all’Alessandrino, ieri mattina prima delle 7:30.

Questa mattina presto, il suono delle grida di un bambino ha allertato i passanti e i genitori di una scena drammatica.

La polizia sta indagando sull’accaduto, che sembra essere stato un incidente mentre i genitori stavano dormendo. Più pattuglie sono arrivate in via dei Fiori e al bambino è stato dato un codice rosso e trasportato in elicottero al Policlinico Agostino Gemelli. Ha subito un grave trauma cranico e si trova nel reparto di terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata. La sua vita è in pericolo. Gli agenti hanno cercato di consolare i genitori, che sono stati portati in ospedale per un malore. Altri agenti di polizia sono saliti al secondo piano dell’abitazione per indagare. Secondo le prime informazioni, il bambino di quattro anni (a ottobre) è uscito sul balcone e ha salito le scale, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

TESTIMONI.

La donna che risiede nell’edificio, che era uscita per andare al lavoro, è ancora in stato di shock. È stata lei a scoprire un bambino privo di sensi sul marciapiede, coperto di sangue. Ha allertato un’altra residente del condominio che, vedendo il bambino, lo ha riconosciuto come il figlio dei condomini del suo stesso edificio. Questo ha spinto i genitori a sporgersi dal balcone e a vedere il figlio senza vita sul marciapiede. In risposta, anche altri vicini sono stati svegliati dalle grida disperate e hanno dato l’allarme.

La famiglia di quattro persone ha subito una tragedia e la madre è stata interrogata dagli investigatori. Ha espresso in lacrime la sua confusione, dicendo: “Non so cosa pensare. Stavamo ancora tutti dormendo. Non capisco cosa possa essere successo. Sono disperata”. Un vicino di casa ha raccontato di aver visto una donna chiedere aiuto accanto al bambino e, dopo aver bussato alla porta della famiglia, i genitori sono piombati in un incubo. La madre è scesa sul marciapiede per stare vicino al bambino, ma presto è arrivato un elicottero per portarlo via. Il vicino ha espresso la sua disperazione dicendo: “Voglio tanto bene a quel bambino”.

Il 16 aprile 2019, un bambino di 8 anni è caduto dal quinto piano di un edificio in via Giulio Galli, nella Giustiniana. Era cosciente ma in stato critico, con fratture alle gambe e alle braccia. Al momento dell’incidente erano presenti in casa la madre e la nonna e sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Flaminio. Fortunatamente il bambino è stato salvato.