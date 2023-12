Santa Marinella è stata teatro di un colpo audace, quando tre individui hanno svaligiato una villetta, portando via orologi e gioielli di valore. Il proprietario, tornando a casa in una serata come tante altre, ha fatto una scoperta sconcertante: la sua casa era stata violata e i ladri avevano lasciato il segno del loro passaggio.

Il Furto e la Scoperta

Il furto è avvenuto durante l’assenza del proprietario, che ha fatto ritorno a casa intorno alle 22 di un mercoledì sera. La sorpresa è stata immediata: le stanze erano state rivoltate e saccheggiate, con oggetti di valore spariti.

Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato il furto, mostrando chiaramente i tre individui intenti a cercare oggetti di valore e a forzare una cassaforte, che è stata poi ritrovata vuota.





Il Mistero del Biglietto

Durante l’ispezione dei Carabinieri presso la caserma di Francesco Crispi, è emerso un dettaglio misterioso: un foglio con fotografie di case di Civitavecchia, ognuna contrassegnata da un numero. Questo documento, probabilmente caduto da uno dei ladri, sembra essere un piano dettagliato per futuri colpi.

Ogni immagine è corredata da cifre che potrebbero rivelare le abitudini dei residenti, come gli orari di entrata e uscita. Questa scoperta ha aggiunto un elemento di mistero al caso e ora i Carabinieri stanno lavorando per decifrare queste informazioni.

Le Strategie Investigative

Le indagini si concentrano su due fronti principali. Da un lato, i Carabinieri potrebbero decidere di aspettare e sorprendere i ladri sul fatto durante il prossimo colpo.

Dall’altro, potrebbero già essere sulle tracce della banda per catturarli prima che il bottino svanisca e prima che possano colpire nuovamente. La scoperta del misterioso biglietto suggerisce che si tratti di una banda organizzata e abile nei furti.

È fondamentale condividere queste informazioni con le autorità di Civitavecchia, dato che le fotografie delle case indicate nel biglietto fanno pensare che l’area di operazioni dei ladri sia più estesa di quanto si potesse immaginare.