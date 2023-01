Roma-Lido sono in difficoltà a causa della mancanza di mezzi disponibili: due treni sono stati messi fuori servizio, lasciando solo quattro in funzione

La flotta della Roma Lido è allo sbando, con solo quattro treni che percorrono i 28 chilometri di binari tra il litorale e la capitale, con una conseguente diminuzione del 30% del traffico ferroviario. I pendolari risentono dell’allungamento dei tempi di attesa e alcuni auspicano addirittura la chiusura della fermata di Piramide per guadagnare corse e minuti preziosi. I meccanici dell’officina stanno facendo del loro meglio per rimettere in servizio il treno rotto entro lunedì, ma i ritardi e i disagi continueranno fino ad allora. Speriamo che il piano di ristrutturazione delle Frecce del Mare sia presto avviato per portare sollievo ai pendolari.

GUASTI E RIENTRI

Il maxi piano di ristrutturazione da 180 milioni di euro della Regione Lazio è stato dichiarato nel 2021, a partire dalla “cessione di un ramo d’azienda” da Atac ad Astral e Cotral, che ne assumeranno il controllo completo entro sei mesi. Astral sarà responsabile della manutenzione e della gestione dell’infrastruttura, mentre Cotral gestirà la guida dei treni. Inoltre, verranno acquistati undici nuovi treni per garantire una corsa ogni sei minuti. Inoltre, saranno stanziati due milioni di euro per le opere civili sulla linea e nelle stazioni, un milione per il completamento delle recinzioni e delle barriere fonoassorbenti, nove milioni per la riabilitazione e la sostituzione dei cavidotti, quaranta milioni per il rinnovo dell’equipaggiamento dei binari, quattordici milioni per il potenziamento e la riabilitazione della linea di contatto elettrico e otto milioni per l’aggiornamento del sistema di segnalazione. Un piano ambizioso che sicuramente rivoluzionerà il sistema di trasporto pubblico della Regione Lazio!

Le revisioni

Con grande entusiasmo è stato avviato il programma di revisione e il Caf, con il suo nuovo look, è tornato sui binari. Soprannominato “Principe Azzurro” dai pendolari, il treno blu è stato riattivato il 25 novembre e ha dovuto essere mandato in officina quattro volte prima del taglio del nastro del 7 dicembre a causa di un guasto tecnico al sistema di porte elettriche. Successivamente, le forti piogge hanno causato l’ingresso di acqua all’interno dei vagoni e il 5 gennaio le porte si sono nuovamente bloccate. I meccanici ritengono che il problema sia strutturale, dovuto a un errato assemblaggio di alcune parti durante i lavori di revisione in Emilia Romagna. I meccanici romani stanno facendo del loro meglio per riparare i guasti ai sistemi meccanici e tecnici, con un senso di urgenza dato che al momento sono solo quattro i treni in servizio sull’intera linea.