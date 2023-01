Rocco Tomaselli, di 33 anni, è stato tragica e violentemente ucciso in mezzo alla strada

Nella serata di giovedì, un nuovo omicidio si è verificato nelle strade di Napoli. Nella zona delle cosiddette “case nuove”, in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, Rocco Tomaselli, di 33 anni, è stato ucciso con otto colpi di pistola. Al momento, non è chiaro se gli spari siano stati esplosi da un killer solitario o da una coppia di assassini.

La polizia è stata immediatamente chiamata sul posto per indagare sull’accaduto. Dalle prime testimonianze raccolte, sembrerebbe che una decina di colpi d’arma da fuoco siano stati esplosi. La vittima, originaria di Forcella, aveva precedenti per rapina e anni fa era stato arrestato.

Questo omicidio segue quello avvenuto all’inizio della settimana, quando Vincenzo Nappi, di 57 anni, è stato ucciso all’interno di un ristorante in via Lavinaio, nel comune di Melito di Napoli. Nappi, noto come “o pittore”, era già noto alle forze dell’ordine e si riteneva fosse legato al clan Amato Pagano, detto degli scissionisti. Nonostante questo, al momento non ci sarebbero collegamenti tra i due omicidi. La polizia sta continuando le indagini per cercare di chiarire le circostanze dei due delitti.