Rosa Chemical, la relazione con la sua ex fidanzata è da paura

Tutti parlano di Rosa Chemical da quando è salita sul palco di Sanremo, soprattutto perché il suo passato è avvolto nel mistero.

Il palco del Festival di Sanremo è troppo alto perché, una volta spenti i riflettori, tutto torni come prima. Lo sa bene Rosa Chemical, la trapper del “Made in Italy”. Manuel Franco Rocci, (questo è il suo nome di battesimo all’anagrafe) ha portato la sua canzone davanti a milioni di telespettatori inneggiando all’amore, alla libertà e baciando Fedez sulla bocca. Dispiace per Chiara Ferragni, che al termine dell’esibizione gli ha anche consegnato il mazzo di fiori.

La canzone di Rosa Chemical “piace e fa ballare” è balzata all’ottavo posto in classifica, e la cantante ultimamente sta ricevendo molta attenzione dalla stampa. C’è chi la ama e chi la odia, ma in ogni caso fa parlare di sé.

Spulciando sui social media, si scopre che la sua ex fidanzata è una famosa bergamasca che è stata al centro delle cronache per tentato omicidio. Si tratta di Barbara Boscali, conosciuta sui social come Bibi Santi, finita nelle mani della giustizia con l’accusa di aver tentato di uccidere (indirettamente) un altro suo ex fidanzato, il trapper Simba La Rue, accoltellato il 16 giugno 2022 a Treviolo, sotto casa sua. La 33enne famosa su Tik Tok e OnlyFans, ha ammesso di essere stata la mandante dell’agguato, ma ha anche dichiarato che la sua intenzione non era l’omicidio: “Ma non sapevo che avrebbero usato i coltelli, volevo solo dargli una lezione”, queste le sue parole nell’ultimo interrogatorio in Procura a novembre.

La storia d’amore passata di Rosa Chemical.

La relazione di Rosa Chemica con Sibi Santi è terminata circa un anno prima del terribile episodio con Simba La Rue. Sibi ha pubblicato un annuncio sui social media specificando che la storia è finita (e forse non troppo bene). “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si fa la sua vita, ognuno fa quello che vuole”. Ha scritto la donna, mentre il cantante, nel frattempo, si è fidanzato con un’altra ragazza. Immediata è stata la replica del tiktoker, che ha ricambiato con una storia di Instagram: “Non c’è limite al peggio, la gente non può stare da sola. Vi vantate tutti di questo amore e poi ci mettete solo un mese e mezzo a rifidanzarvi”.

I post sui social media della ragazza hanno attirato l’attenzione degli investigatori sul suo caso. Inizialmente la ragazza aveva condiviso un video in cui mostrava i lividi che l’ex fidanzato Simba le aveva procurato sul viso. “Grandi uomini”, aveva scritto prima di aggiungere un’emoji con il simbolo dell’ospedale. “Giocano alle gang star tra di loro, le donne li lasciano fuori”, era l’altra didascalia. La donna è assistita dall’avvocato d’ufficio Federica Mologni ed è attualmente agli arresti domiciliari mentre, come riporta il Corriere della Sera, Simba La Rue è tornato in carcere.