Rosanna Banfi chi è? Età, carriera, figli, malattia e rapporto con il padre

L’incredibile percorso della figlia di Lino Banfi, l’attrice, è stato a dir poco straordinario: da Un medico in famiglia a Ballando con le stelle 2022. La sua vita personale e le sue lotte contro la malattia sono state di ispirazione per molti.

Biografia

Rosanna Banfi, nata Rosanna Zagaria, è nata con la passione per le arti dello spettacolo, ereditata dal padre Lino Banfi, noto attore e comico italiano. Cresciuta a Roma, frequentando diverse scuole e accademie teatrali, ha debuttato al cinema nel 1982. Rosanna ha poi preso parte a numerosi film con il padre, come Roba da ricchi e Bellifreschi, oltre che alle fiction televisive della RAI, che sono quelle per cui è maggiormente ricordata. Nel 1989 ha partecipato a Il vigile urbano e dal 1998 al 2006 ha interpretato Tea nella serie Un medico in famiglia. Ha recitato anche in Angelo il bidello e Raccontami una storia. Nel 2006 è stata diretta da Lodovico Gasparini nel film tv Il padre delle spose e cinque anni dopo ha vinto il Gay Village Award. Due anni dopo appare nell’episodio “Abuso di potere” dell’ottava stagione di Distretto di Polizia. Nel 2022 fa un emozionante ritorno in televisione, quando partecipa alla terza edizione de Il cantante mascherato, arrivando seconda travestita da pulcino. Nell’ottobre 2022 ha poi affiancato nuovamente Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle, e nell’edizione precedente è stata ballerina per una notte al fianco del padre. La passione di Rosanna Banfi per le arti dello spettacolo è evidente in tutti i suoi lavori e continua a brillare sul piccolo schermo.

Vita privata

Rosanna Banfi è sempre stata vicina al fratello Walter, nonostante la sua adolescenza ribelle e la severità del padre. Si è sposata con Fabio Leoni nel 1992 e hanno avuto due figli: Virginia nel 1993 e Pietro nel 1998. Nel 2009 a Rosanna è stato diagnosticato un tumore al seno e si è sottoposta a un intervento chirurgico e alla chemioterapia. Da allora è diventata un’attivista per la prevenzione della malattia ed è stata informata della sua diagnosi dall’amato fratello Lino Banfi durante un’intervista a La Vita in Diretta.

Cosa spinge Rosanna Banfi al di fuori del mondo dello spettacolo?

Nel 2017, l’attrice e il suo amato padre hanno aperto con entusiasmo un’orecchietteria nel vivace quartiere Prati di Roma, dove oggi svolge con orgoglio il ruolo di ristoratrice. Insieme alla sua famiglia, offre con gioia il meglio dei prodotti pugliesi.

Rosanna Banfi ha animali?

L’attrice ha un’adorata cucciola di nome Gilda (2011), che lei chiama affettuosamente “paperella” sui social media!

Rosanna Banfi ha parlato con passione della sua nascita, esprimendo la sua gioia e la sua gratitudine.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha dichiarato con passione che è stato Lino Banfi a metterla al mondo, fornendo alla madre un prezioso supporto durante il parto.